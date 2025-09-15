"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ" - Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ "ΝΙΚΗΣ"

Η επίσημη ανακοίνωση στην Θεσσαλονίκη (ΔΕΘ) του νέου κόμματος "Ελληνικός Παλμός", από τον Βουλευτή Νικόλαο Παπαδόπουλο, τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Βαθιώτη, τον Δημοσιογράφο - εκδότη του "Στύλου Ορθοδοξίας" Διονύση Μακρή, όπως ακριβώς είχε αποκαλύψει το Νοιάζομαι, αλλά και τον Αντιστράτηγο ε.α. Τζουγανάκο Αθανάσιο, που έφυγαν απογοητευμένοι από την "Νίκη", χωρίς να συμβιβάζονται και να αλλάζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους, τις οποίες και τόλμησαν να κάνουν πράξη (βλέπε Πινακοθήκη). Αφορμή στον σχηματισμό του είναι η κάθετη αντίθεση στον "Προσωπικό Αριθμό". Ακολουθούν ερωτήσεις Δημοσιογράφων.