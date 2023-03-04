Οι Drag queens ξαναχτυπούν... Αναγκάζουν παιδιά να εγκαταλείψουν την τάξη. Το σχολείο διδάσκει πρωκτικό σεξ σε παιδιά 11 ετών...

" ..... Drag queen αναγκάζει το παιδί να εγκαταλείψει την τάξη επειδή αρνείται 73 φύλα, το σχολείο διδάσκει πρωκτικό σεξ σε παιδιά 11 ετών.. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε στους μαθητές πώς τα δερματικά μοσχεύματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός τεχνητού πέους.. Πριν συνεχίσω την παρουσίαση αυτού του άρθρου ένα πράγμα θα πω.. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ..



Η κυβέρνηση του Isle of Man ανέστειλε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία αφού μια drag queen φέρεται να ανάγκασε μια μαθήτρια να εγκαταλείψει την τάξη επειδή διέψευσε την έννοια των 73 φύλων, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της The Telegraph.

Μια αναφορά από γονείς μαθητών που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ ζητούσε προηγουμένως μια «άμεση έρευνα» για το πρόγραμμα σπουδών. Η αναφορά απευθυνόταν στη διευθύντρια του σχολείου Charlotte Clarke και υπογράφηκε από περισσότερα από 500 άτομα.

«Θεωρούμε εντελώς ακατάλληλη την παρουσία μιας «drag queen» στο μάθημα και την αποξένωση των μαθητών που είναι εμφανώς μπερδεμένοι σχετικά με τις πληροφορίες που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας που ήταν εντελώς ακατάλληλη», αναφέρεται εν μέρει στην αναφορά.

Μιλώντας με τον Energy FM, η Αντιπρόεδρος των Επιτρόπων της Marown Parish Eliza ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά από 11 ετών διδάσκονταν από μια drag queen και τους είπαν ότι έχουν 73 φύλα. Ένας μαθητής απάντησε ότι υπήρχαν μόνο δύο φύλα, κάτι που ώθησε την drag queen να πει, “με στενοχώρησες” και να ζητήσει από τον μαθητή να φύγει από την τάξη.

Ο εκπρόσωπος ισχυρίστηκε επίσης ότι μια ομάδα μαθητών διδάχθηκε πώς να κάνει πρωκτικό και στοματικό σεξ. Μια άλλη ομάδα έδειξε πώς λαμβάνονται δερματικά μοσχεύματα από το χέρι ενός ασθενούς για να δημιουργηθεί ένα τεχνητό πέος για έναν τρανς άνδρα.

Ο Cox είπε ότι ορισμένοι μαθητές είναι πολύ «τραυματισμένοι» για να μιλήσουν με τους γονείς τους για αυτό που συνέβη.

Η υπουργός Παιδείας στο Isle of Man, Julie Edge, δήλωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού έχει λάβει «την απόφαση να διακόψει όλες τις σχέσεις και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (RSE) σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν θα μπορέσει να σχολιάστε περαιτέρω μέχρι να διαπιστωθούν τα γεγονότα».

Η Clarke εξέτασε επίσης τη διαμάχη και είπε ότι είχε δει το βίντεο από το Energy FM που κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατακραυγή των γονιών.

«Έχοντας δει ένα βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί επί του παρόντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου για RSE και την παράδοσή του, ανησυχούμε ότι ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες ανακρίβειες με τις πληροφορίες που κοινοποιούνται», είπε.

“Δεδομένων των ανησυχιών που εκφράζονται και για να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς, ζητήσαμε μια ανεξάρτητη επανεξέταση της κατάστασης. Ως εκ τούτου, είμαι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχω στην εξωτερική έρευνα που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και θα ενθαρρύνει την κοινότητά μας να αποφύγει τις εικασίες αυτή τη στιγμή». Προέτρεψε επίσης την κοινότητα να «αποφύγει τις εικασίες» αυτή τη στιγμή.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Κυβέρνηση Isle of Man) είπε στο Fox News Digital ότι γνωρίζει τις ανησυχίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και προχώρησε γρήγορα σε παύση των μαθημάτων RSE ενώ διεξάγεται η έρευνα, σημειώνοντας ότι «η διαφύλαξη και η ευημερία των παιδιών και των νέων του νησιού» είναι η «κύρια προτεραιότητά τους».

«Αν και αναγνωρίζει τις ανησυχίες, το Τμήμα δεν μπορεί να σχολιάσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εξωτερική έρευνα και να διαπιστωθούν τα γεγονότα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Το Τμήμα γνωρίζει επίσης ένα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα ήθελε να διευκρινίσει ότι ένα έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται, προέρχεται από τρίτο οργανισμό και δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών που διδάσκεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Isle of Man.”

Το νησί, μια εξάρτηση του βρετανικού στέμματος, φέρεται να εισήγαγε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών RSE τον Σεπτέμβριο. Η Κοξ είπε ότι ένας δάσκαλος στο νησί έπρεπε να διδάξει σε μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 11-13 ετών πώς να αυνανίζονται. Ένας άλλος δάσκαλος φέρεται να ένιωθε άβολα με το νέο πρόγραμμα σπουδών και είπε στους μαθητές, “παρακαλώ μην με ακούτε” καθώς δίδασκαν στην τάξη. "

nikolaosanaximandros.gr







