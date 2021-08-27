Y por si alguna persona no sabe quién es el psicópata bill gates, es un 3a generación de eugenésicos (racismo científico) y el jefe económico de la oms (principal financista), por tanto, 'voz cantante' en las directivas de la oms para la plandemia e inversionista en diversas farmacéuticas especializadas en vacunas, a veces coordinadas por su propia iniciativa 'GAVI'. Tiene demandas en curso en la India por haber matado y lisiado a más de 100,000 niños que serían supuestamente protegidos por sus vacunas del instituto GAVI, y tiene demandas semejantes por las mismas acciones en diversos países africanos. Esto es la 3a guerra mundial contra los psicópatas eugenésicos, que son los mismos que instruyeron en el racismo científico y usaron al títere hitler. Los creadores del Instituto para la Eugenesia son los rockefeller de inicios del siglo XX.