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13.09.2021. Китайские пограничники периодически видят Богородицу (Выпуск № 217 часть II (1)).
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7772 views • September 11, 2021
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Содержание:
00:42 Китайские пограничники периодически видят Богородицу, охраняющую границы России на реке Амур. https://www.youtube.com/watch?v=ctTIHztthe4.
05:43 Началось!! Изъятие дéтéй у НЕ прошедших процедуру. https://www.youtube.com/watch?v=jbIfsNrjVCE.
15:25 Беременным хабаровчанкам угрожают отъёмом детей из-за отказа от вакцинации. https://3rm.info/main/86303-vakcinofashistov-nuzhno-ostanovit-beremennym-habarovchankam-ugrozhajut-otobrat-detej-iz-za-otkaza-ot-vakcinacii.html.
20:28 5 технологий Китая, которых я дико боюсь. https://www.youtube.com/watch?v=uBkBvXS8Isg.
24:27 Влияние мата на здоровье человека. Вы этого точно не знали. Матерные слова (мат), это имена демонов. https://www.youtube.com/watch?v=gYoj-BkAyiM.
31:19 Пророчество отца Элпидия о чипировании. Способ найден. https://www.youtube.com/watch?v=_Co6-AbOb4I.
43:22 Создание белков по коду из ДНК. https://www.youtube.com/watch?v=epIxjTxt-jE.
53:30 Помидор, огурец, зелень: ученые работают над съедобными вакцинами от ковида. https://radiokp.ru/zdorove/pomidor-ogurec-zelen-uchenye-rabotayut-nad-sedobnymi-vakcinami-ot-kovida_nid461876_au33973au.
56:17 Письмо слушателя. ШЕВЕЛИТСЯ ГРАФЕН.
56:47 Письмо слушателя. Штрих-код на руке.
57:22 Как будут определять непривитых ?ﾸ что там магнитится?. https://www.youtube.com/watch?v=dwswzgFoTlY.
Сегодня мы узнаем, что китайские пограничники на границе с Россией периодически видят Богородицу, такие явления происходили и раньше в тяжелые времена. Поговорим как ущемляются права человека у не привитых. Узнаем настоящую природу происхождения «матерных» слов. Послушаем пророчество греческого отца Элпидия о чипировании, также узнаем, что вакцину от ковид собираются внедрят в продукты питания с помощью генной инженерии. Увидим, как будут определят не вакцинированных людей.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:42 Китайские пограничники периодически видят Богородицу, охраняющую границы России на реке Амур. https://www.youtube.com/watch?v=ctTIHztthe4.
05:43 Началось!! Изъятие дéтéй у НЕ прошедших процедуру. https://www.youtube.com/watch?v=jbIfsNrjVCE.
15:25 Беременным хабаровчанкам угрожают отъёмом детей из-за отказа от вакцинации. https://3rm.info/main/86303-vakcinofashistov-nuzhno-ostanovit-beremennym-habarovchankam-ugrozhajut-otobrat-detej-iz-za-otkaza-ot-vakcinacii.html.
20:28 5 технологий Китая, которых я дико боюсь. https://www.youtube.com/watch?v=uBkBvXS8Isg.
24:27 Влияние мата на здоровье человека. Вы этого точно не знали. Матерные слова (мат), это имена демонов. https://www.youtube.com/watch?v=gYoj-BkAyiM.
31:19 Пророчество отца Элпидия о чипировании. Способ найден. https://www.youtube.com/watch?v=_Co6-AbOb4I.
43:22 Создание белков по коду из ДНК. https://www.youtube.com/watch?v=epIxjTxt-jE.
53:30 Помидор, огурец, зелень: ученые работают над съедобными вакцинами от ковида. https://radiokp.ru/zdorove/pomidor-ogurec-zelen-uchenye-rabotayut-nad-sedobnymi-vakcinami-ot-kovida_nid461876_au33973au.
56:17 Письмо слушателя. ШЕВЕЛИТСЯ ГРАФЕН.
56:47 Письмо слушателя. Штрих-код на руке.
57:22 Как будут определять непривитых ?ﾸ что там магнитится?. https://www.youtube.com/watch?v=dwswzgFoTlY.
Сегодня мы узнаем, что китайские пограничники на границе с Россией периодически видят Богородицу, такие явления происходили и раньше в тяжелые времена. Поговорим как ущемляются права человека у не привитых. Узнаем настоящую природу происхождения «матерных» слов. Послушаем пророчество греческого отца Элпидия о чипировании, также узнаем, что вакцину от ковид собираются внедрят в продукты питания с помощью генной инженерии. Увидим, как будут определят не вакцинированных людей.
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