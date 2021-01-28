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Karl Zéro au Défi de la vérité : manifeste contre la pédocriminalité en France
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10 views • January 28, 2021
20 janv. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=b1Mkb6Hho3M
FranceSoir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
Karl Zéro a relevé le Défi de la vérité. Au micro de Richard Boutry, il vient parler d'un sujet difficile et délicat, qui est le sujet de son dernier livre : "1 sur 5".
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/le-defi-de-la-verite-karl-zero
https://www.editionstelemaque.com/books/1-sur-5-manifeste-contre-lapedocriminalite-en-france/
FranceSoir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
Karl Zéro a relevé le Défi de la vérité. Au micro de Richard Boutry, il vient parler d'un sujet difficile et délicat, qui est le sujet de son dernier livre : "1 sur 5".
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/le-defi-de-la-verite-karl-zero
https://www.editionstelemaque.com/books/1-sur-5-manifeste-contre-lapedocriminalite-en-france/
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