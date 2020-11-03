zu Gast bei "Unzensiertes Wissenswertes" - Der Lockstep-Plan

Podcast Live Sendung Teil 1 Unzensiertes Wissenswertes zu Gast Alpha Vuk.Thema sind unter anderen der Lockstep Plan 2014 welcher exakt wie ein Drehbuchdie Lockdown als Erpressung erklärt um die neue Welt Ordnung zu erpressen.Damit wäre dann auch der TOD von 7,5 Milliarden Menschen bis 2025 erklärt.Covid ist der Plan für die NWO aber auch entschuldigung für das PrivateSchuldgeld System deren Neustart man im Jannuar 2021 als Great Resetankündigte. Dahinter stecken die Familien Clans die sich selbst als Elitebezeichnen aber auch viel mehr.System and Method for Testing for COVID-19 Eingetragen am 13.10.2015Limk zu den Kanälen:https://t.me/joinchat/MAq5WBtBkB0368IMeine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: