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zu Gast bei "Unzensiertes Wissenswertes" - Der Lockstep-Plan
Alphavuk
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291 views • November 03, 2020
Podcast Live Sendung Teil 1 Unzensiertes Wissenswertes zu Gast Alpha Vuk.
Thema sind unter anderen der Lockstep Plan 2014 welcher exakt wie ein Drehbuch
die Lockdown als Erpressung erklärt um die neue Welt Ordnung zu erpressen.
Damit wäre dann auch der TOD von 7,5 Milliarden Menschen bis 2025 erklärt.
Covid ist der Plan für die NWO aber auch entschuldigung für das Private
Schuldgeld System deren Neustart man im Jannuar 2021 als Great Reset
ankündigte. Dahinter stecken die Familien Clans die sich selbst als Elite
bezeichnen aber auch viel mehr.

System and Method for Testing for COVID-19 Eingetragen am 13.10.2015
https://patents.google.com/patent/US20200279585A1/en

Limk zu den Kanälen:
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https://t.me/joinchat/MAq5WBtBkB0368I

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