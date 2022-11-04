Folkets Radio - Spanska undertitel ¿El mayor escándalo sanitario de nuestro tiempo? (parte1)

Sven Román är barn och ungdomspsykiater och en av grundarna av Läkaruppropet.I denna första intervju sedan våren 2021 hjälper han oss få syn på ”elefanten i rummet” när det gäller misstänkta vaccinbiverkningar. Vi ser ibland konturerna av den i den strida strömmen av märkliga sjukdoms- och dödsfall, men i nyheterna skildras dessa genomgående som enskildheter utan sammanhang.





Intervjun kompletteras med flera starka vittnesmål, bland annat får vi möte en ung elitidrottskvinna som inte kunna spela handboll sedan hon tog sprutan samt en 54-årig kvinna som nekas en livsnödvändig lungtransplantation för att hon inte är vaccinerad.





Del 2 - https://rumble.com/v1n9ndi-folkets-radio-vr-tids-strsta-hlsoskandal-del-2.html





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Innehåll del 1





0:00 Introduktion





2:39 Läkaruppropet och Bio-Medico Legala Nätverket.





12:26 Uppsamlingsheat: Var befinner vi oss idag?





18:39 Verkningsmekanism mRNA-vaccinen.





21:06 De fyra (tre huvudsakliga) verkningsmekanismerna för biverkningar från mRNA-vaccinen.





25:24 Om “puckeln” av smittade/döda direkt efter vaccinering och hur studier och myndigheter bokför personer som nyligen fått en vaccindos som ovaccinerade.





30:20 Den franska läkaren Cecile berättar om sitt läkarnätverk och förekomsten av bland annat menstruationsrubbningar efter vaccineringen, därefter berättar Sven Román mer om förekomsten av menstruationsrubbningar efter vaccinering.





44:20 Minskat barnafödande i Sverige efter vaccineringen.





49:15 Artikel om högre andel personer med misstänkt allvarliga biverkningar efter vaccineringen än sjukhusvårdade med covid-19.





Del 2:

https://rumble.com/v1n9ndi-folkets-radio-vr-tids-strsta-hlsoskandal-del-2.html





Sven Román es médico psiquiatra de niños i adolescentes y uno de los fundadores de "La Apelación de los Médicos".

En esta primera entrevista desde la primavera del 2021, nos ayuda a distinguir "el elefante en la habitación" cuando se trata de las sospechas de efectos secundarios por las vacunas.

A veces vemos solo el contorno de él en la turbulenta corriente de extrañas enfermedades y muertes. Pero en las noticias se exponen solo como particularidades pasageras sin contexto.





La entrevista se complementa con varios testimonios contundentes como los de una jugadora élite de balonmano, la cual no ha podido jugar desde que se dió la vacuna y el de una mujer de 54 años a la que se le niega una vital transplatación de pulmón si no se da la vacuna.





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Contenido parte 1.





00:00 Introducción





02:39 La Apelación de los Médicos y La Red Bio-Medico y Legal.





12:26 Recopilación: Dónde nos encontramos hoy?





18:39 Mecanismos de acción de la vacuna ARNm.





21:06 Los cuatro mecanismos de acción (principalmente tres) de la vacuna ARNm causantes de efectos secundarios.





25:24 Sobre la "joroba" diagramática de los contagiados/muertos después de la vacunación y los estudios de como las autoridades registran a personas recientemente vacunadas como no vacunadas





30:20 La doctora francesa Cecille relata sobre su red de médicos y sobre los desórdenes menstruales después de la vacunación. Seguidamente comenta Sven Román sobre la contingencia de trastornos menstruales después de la vacunación.





44:20 Disminución del natalicio en Suecia despues de la vacunación.





49:15 Artículo sobre el mayor número de personas con sospecha de efectos secundarios serios después de la vacunación, que el número internados con Covid-19.





Folkets Radio - ¿El mayor escándalo sanitario de nuestro tiempo? (parte 2)

https://rumble.com/v1r617s-folkets-radio-el-mayor-escndalo-sanitario-de-nuestro-tiempo-parte-2.html



