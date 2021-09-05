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Le Danger des Vaccins Covid ! Lésions irréversibles : cerveau, moelle épinière, coeur, muscles, poumons.
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91 views • September 05, 2021
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
@SilvanoTrotta
On veut vous vacciner ? Montrez cette vidéo à celui qui vous demande cela. Ensuite demandez à votre médecin une prise de sang pour détecter les D-dimères dans le sang. Leur présence est normale, mais à taux faible, et leur dosage permet en cas d'augmentation importante, de détecter la présence d'un caillot de sang ou thrombus. Avant le vaccin, puis après chaque dose. Et écoutez bien ce que ces médecins ont constaté, et les conséquences !
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Danger-:a
@SilvanoTrotta
On veut vous vacciner ? Montrez cette vidéo à celui qui vous demande cela. Ensuite demandez à votre médecin une prise de sang pour détecter les D-dimères dans le sang. Leur présence est normale, mais à taux faible, et leur dosage permet en cas d'augmentation importante, de détecter la présence d'un caillot de sang ou thrombus. Avant le vaccin, puis après chaque dose. Et écoutez bien ce que ces médecins ont constaté, et les conséquences !
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Danger-:a
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