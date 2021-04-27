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TEST TEST MASSETEST 🆘
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40 views • April 27, 2021
Danmark tester stadig på liv og løs. Ordet massetest går igen i mange artikler som om at det hele er planlagt på forhånd. Hvad tænker du?
I denne video tager jeg et kig på et af det bedste artikler jeg ind til nu har læst omkring PCR testen. Artiklen er skrevet af Niels Harrit, så vi er allerede på forhånd forsikret en høj pålidelighed fra allerhøjeste klasse.
Se kilder her til videoen:
➜➜ DEL gerne teksten (rød boks) nedenunder i kommentar feltet på social medier hos eks. BT - EB - DR1 - TV2 eller hos dit lokale nyhedsmedie
🆘 TEST TEST MASSETEST http://www.martinmdiversen.dk/3564-llafmi/
I denne video tager jeg et kig på et af det bedste artikler jeg ind til nu har læst omkring PCR testen. Artiklen er skrevet af Niels Harrit, så vi er allerede på forhånd forsikret en høj pålidelighed fra allerhøjeste klasse.
Se kilder her til videoen:
➜➜ DEL gerne teksten (rød boks) nedenunder i kommentar feltet på social medier hos eks. BT - EB - DR1 - TV2 eller hos dit lokale nyhedsmedie
🆘 TEST TEST MASSETEST http://www.martinmdiversen.dk/3564-llafmi/
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