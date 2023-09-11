Είστε Ελεύθεροι να είστε Σκλάβοι!

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📍 Όλα τα δράματα που ζούμε αυτές τις μέρες συμβαίνουν διότι είμαστε μέρος μιας ιστορίας. Μίας ιστορίας που απεικονίζεται με απόλυτη ακρίβεια σε αυτή την μικρή βίντεο-ιστορία 15 μόλις λεπτών.📍 Δείτε την ιστορία αυτή, μπείτε στη θέση όποιας προσωπικότητας της ιστορίας που εσείς θα επιλέξετε και αναλογιστείτε πιο μερίδιο ευθύνης φέρετε για τα σημερινά δεινά.
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