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Είστε Ελεύθεροι να είστε Σκλάβοι!
NIOLAND
NIOLAND
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17 views • September 11, 2023

📍 Όλα τα δράματα που ζούμε αυτές τις μέρες συμβαίνουν διότι είμαστε μέρος μιας ιστορίας. Μίας ιστορίας που απεικονίζεται με απόλυτη ακρίβεια σε αυτή την μικρή βίντεο-ιστορία 15 μόλις λεπτών.📍 Δείτε την ιστορία αυτή, μπείτε στη θέση όποιας προσωπικότητας της ιστορίας που εσείς θα επιλέξετε και αναλογιστείτε πιο μερίδιο ευθύνης φέρετε για τα σημερινά δεινά.


👉 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/29c


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👉 Το Substack του Nioland είναι μια έκδοση που υποστηρίζεται από τους αναγνώστες.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/


ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/subscribe


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Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!

Γίνετε κυνηγός πληροφοριών >> Telegram @nio_land


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Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


1. Στο RUMBLE:

https://rumble.com/c/NIOLAND


2. Στο SUBSTACK:

https://nioland.substack.com/


3. Στο BITCHUTE:

https://www.bitchute.com/channel/nioland/


4. Στο ODYSEE:

https://odysee.com/@NIOLAND


5. Στο BRIGHTEON:

https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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