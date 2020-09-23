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La montée de l'identité numérique et de la surveillance via l'intelligence artificielle
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1 view • September 23, 2020
On commence avec les régions du Québec qui prennent des couleurs, exactement comme l'automne qui s'installe: vert, jaune, orange et rouge, il n'y a qu'un minuscule degré de séparation entre le vert et le rouge.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1706
Les restrictions augmentent en zone orange et déjà, il est question de basculer en zone rouge, les citoyens ont de quoi trouver tout ça excessif, en ce mardi, 22 septembre 2020 puisque ces "codes de couleurs" ont été présentés au public québécois pour la première fois, le 14 septembre, il y a un peu plus de 7 jours!
Et ce restrictions sur fond de couleurs me permet de vous parler d'outils de surveillance de niveau militaire produits par la start-up américaine Anduril qui produit des tours de surveillance et des drones silencieux qui sont tous les deux connectés à une Intelligence artificielle nommée Lattice:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1723
Au moment où Éric Caire de la CAQ entend engager quelques 1,5 milliards de dollars pour son projet d'identité numérique:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=1460
Il faut s'interroger de ce qui arrive le jour où cette identité numérique québécoise devient intégrée dans une surveillance physique assurée par une intelligence artificielle comme Lattice et ses outils-terrain, comme les tours de surveillance fixes ou mobiles ainsi que les drones silencieux multi-usages, incluant pour des opérations tactiques, militaires ou civiles.
Comme il y a de nombreuses autres compagnies qui concurrencent l'américaine Anduril, ailleurs dans le monde, il faut comprendre que l'intelligence artificielle dans les applications de surveillance avancée est un fait avec lequel il faut désormais composer, socialement.
À quand la surveillance des écoles, des hôpitaux, des édifices publics, des routes ou des lieux de travail via ce type de technologie persistante qui multiple les algorithmes des propriétaires, qu'importe les conséquences pour les "cibles" qui sont dès lors surveillées?
Voilà une réflexion à entretenir parce que notre monde change, vite.
Et combien de temps avant que nos policiers soient remplacés, en tout ou en partie, par des technologies privées de surveillance et d'intervention?
Sur la scène politique fédérale, le Libéral Navdeep Bains refuse toujours de BLOQUER la vente de la mine d'or de Hope Bay au Nunavut à SD Gold, une compagnie appartenant à la Chine communiste, dans la province orientale du Shandong. Navdeep Bains refuse également de faire la lumière sur les conflits d'intérêts potentiels au sein du Groupe de travail sur les vaccins mais il joue au Père-Noël avec des "initiatives" en sciences humaines qui vont dans le sens du COVID-19 et du développement durable, en ligne avec les priorités de l'Agenda 2020-2030 de l'ONU.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1728
Pascale Ferrier, la Française devenue Canadienne en 2015 qui aurait fait parvenir une lettre contenant de la ricine au président américain Donald Trump continue de provoquer des questionnements sur ce qui aurait pu la motiver à poser un geste de la sorte:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1726
La Dre Élisabeth Lajoie, de l'INSPQ a signé une méta-analyse qui discrédite l'approche pro-masques du Dr Horacio Arruda car elle déclare:
"Il manque de données scientifiques fiables pour juger de l’efficacité ou de l'inefficacité du couvre-visage dans la population générale."
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1725
Aujourd'hui, je vous invite à surveiller les Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 64 soit la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1724
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Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Pour Interac, posez-moi une question facile, comme "ton prénom" et la réponse "Claude" ou quelque chose qui vous inspire!
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui contribue à ouvrir nos horizons pour mieux comprendre cette réalité dont nous sommes, en partie, les créateurs alors soyez, vous aussi, le changement que vous voulez, en ce monde!
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1706
Les restrictions augmentent en zone orange et déjà, il est question de basculer en zone rouge, les citoyens ont de quoi trouver tout ça excessif, en ce mardi, 22 septembre 2020 puisque ces "codes de couleurs" ont été présentés au public québécois pour la première fois, le 14 septembre, il y a un peu plus de 7 jours!
Et ce restrictions sur fond de couleurs me permet de vous parler d'outils de surveillance de niveau militaire produits par la start-up américaine Anduril qui produit des tours de surveillance et des drones silencieux qui sont tous les deux connectés à une Intelligence artificielle nommée Lattice:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1723
Au moment où Éric Caire de la CAQ entend engager quelques 1,5 milliards de dollars pour son projet d'identité numérique:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=1460
Il faut s'interroger de ce qui arrive le jour où cette identité numérique québécoise devient intégrée dans une surveillance physique assurée par une intelligence artificielle comme Lattice et ses outils-terrain, comme les tours de surveillance fixes ou mobiles ainsi que les drones silencieux multi-usages, incluant pour des opérations tactiques, militaires ou civiles.
Comme il y a de nombreuses autres compagnies qui concurrencent l'américaine Anduril, ailleurs dans le monde, il faut comprendre que l'intelligence artificielle dans les applications de surveillance avancée est un fait avec lequel il faut désormais composer, socialement.
À quand la surveillance des écoles, des hôpitaux, des édifices publics, des routes ou des lieux de travail via ce type de technologie persistante qui multiple les algorithmes des propriétaires, qu'importe les conséquences pour les "cibles" qui sont dès lors surveillées?
Voilà une réflexion à entretenir parce que notre monde change, vite.
Et combien de temps avant que nos policiers soient remplacés, en tout ou en partie, par des technologies privées de surveillance et d'intervention?
Sur la scène politique fédérale, le Libéral Navdeep Bains refuse toujours de BLOQUER la vente de la mine d'or de Hope Bay au Nunavut à SD Gold, une compagnie appartenant à la Chine communiste, dans la province orientale du Shandong. Navdeep Bains refuse également de faire la lumière sur les conflits d'intérêts potentiels au sein du Groupe de travail sur les vaccins mais il joue au Père-Noël avec des "initiatives" en sciences humaines qui vont dans le sens du COVID-19 et du développement durable, en ligne avec les priorités de l'Agenda 2020-2030 de l'ONU.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1728
Pascale Ferrier, la Française devenue Canadienne en 2015 qui aurait fait parvenir une lettre contenant de la ricine au président américain Donald Trump continue de provoquer des questionnements sur ce qui aurait pu la motiver à poser un geste de la sorte:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1726
La Dre Élisabeth Lajoie, de l'INSPQ a signé une méta-analyse qui discrédite l'approche pro-masques du Dr Horacio Arruda car elle déclare:
"Il manque de données scientifiques fiables pour juger de l’efficacité ou de l'inefficacité du couvre-visage dans la population générale."
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