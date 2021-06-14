Η Αιθιοπία αναπτύσσει το blockchain στα σχολεία

Ασκητής 50 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

30 views • June 14, 2021





πρακτορείο Reuters :





ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :



«Η χρήση του Blockchain ως όπλο: Αποκομίζοντας κέρδος από την αύξηση της ανισότητας»



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«Σε αυτή τη συνέντευξη, αναλύουμε τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τη χρήση του blockchain, το οποίο ευνοείται από την ψηφιοποίηση των πάντων, συμπεριλαμβανομένου του μυαλού, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.

Η Alison μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι το ιατρικό ή υγειονομικό διαβατήριο είναι ένας δούρειος ίππος που μας παγιδεύει εντός πολύ μεγαλύτερου ελέγχου.

Συνδέει μεταξύ τους πολλά διαφορετικά πράγματα - όπως το οπλοποιημένο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, την αυξημένη αυτοματοποίηση, το πανοπτικόν και τη μετατόπιση προς τη ρομποτική.»



Η συνέχεια εδώ :

https://oaskhths.blogspot.com/2021/06/blockchain-solari-report.html



Περισσότερα εδώ :



https://oaskhths.blogspot.com/ Το βίντεο αναρτήθηκε αρχικά απο το πρακτορείο Reuters στις 04/05/2021 και εξηγεί τις παρούσες συνθήκες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αιθιοπίας σε συνάρτηση με το Blockchain.πρακτορείο Reuters : https://www.youtube.com/watch?v=61Muums2NRE& ;t=2sΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :«Η χρήση του Blockchain ως όπλο: Αποκομίζοντας κέρδος από την αύξηση της ανισότητας»[..]«Σε αυτή τη συνέντευξη, αναλύουμε τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τη χρήση του blockchain, το οποίο ευνοείται από την ψηφιοποίηση των πάντων, συμπεριλαμβανομένου του μυαλού, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.Η Alison μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι το ιατρικό ή υγειονομικό διαβατήριο είναι ένας δούρειος ίππος που μας παγιδεύει εντός πολύ μεγαλύτερου ελέγχου.Συνδέει μεταξύ τους πολλά διαφορετικά πράγματα - όπως το οπλοποιημένο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, την αυξημένη αυτοματοποίηση, το πανοπτικόν και τη μετατόπιση προς τη ρομποτική.»Η συνέχεια εδώ :Περισσότερα εδώ : Keywords blockchaindata miningethiopiaoaskhths

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