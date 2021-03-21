ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV_ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ_21.03.2021

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Το κοινοποιούμε μιας και στις ημέρες μας δεν τα ακούμε ΠΟΥΘΕΝΑ πλην ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ.
Ευχαριστούμε την "Οδύσσεια TV" και τον κ. Άγγελο Βασιλειάδη για την πνευματική ωφέλεια ανήμερα της Κυριακής της Ορθοδοξίας μας.
Κρατάτε γερά αδελφοί μου Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η ώρα της ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι πλέον ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ...
ΥΓ Να σε έχει πάντοτε υπό τη Σκέπη Του ο Τριαδικός Θεός και η Υπεραγία Θεοτόκος μας ΑΞΙΕ Αρχιμανδρίτη Άγγελε Αγγελακόπουλε.
ΥΓ2 Εύγε Αρχιμανδρίτη Άγγελε Αγγελακόπουλε για την απαραίτητη ανανέωση των αναθεμάτων. Είσαι ΟΑΣΗ μέσα στο σκοταδισμό και την απέραντη σατανίλα...