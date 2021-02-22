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Dr Stefan Lanka Pandemic Theater - Лекция на Д-р Щефан Ланка - 2009 (Eng subs) Bulgarian translation
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Dr Stefan Lanka Pandemic - Лекция на Д-р Щефан Ланка - 2009
Театър на Пандемиите (кратка версия с Английски субтитри)
17. NOVEMBER 2017 Sacha Dobler:
https://abruptearthchanges.com/2017/11/17/dr-stefan-lanka-the-history-of-the-infection-theory/
Лекция на Д-р Щефан Ланка, заснета през 2009 година
Оригинално видео: „Grippepandemie und Tamiflu”
(Грипна пандемия и Тамифлу)
Превод от Немски на Английски: Саша Доблер
"Казвам се Щефан Ланка, аз съм биолог и вирусолог. Аз открих първия вирус, който се намира в океаните...
Първо, разбрах, че този вирус не причинява никаква вреда. Второ, Австрийският Професор Фриц Пол ме предупреди за факта, че нещо не е наред с цялата афера със СПИН и вирусът може би изобщо не съществува. Проверих това и разбрах, че наистина случаят е такъв. Помислих си, че това не може да бъде вярно и запазих мълчание половин година, тъй като предположих, че нещо съм разбрал погрешно. Не можех да си представя, че целият Свят би се примирил с това....
По-нататък разбрах, както ще демонстрирам тук, как теорията за инфекциите породила генната теория, така наречената молекулярна технология и генната манипулация и технология. Днешният модел на теорията за инфекциите е използван под формата на ваксини, като страх от материално заразяване, под формата на пандемии, точно като сегашната, която се очаква да избухне всеки момент, или ще избухне във втората си фаза или дори по-късно....
Нека разкажа историята как се развило всичко, за да можете да разберете как една грешка се превърнала в измама, измамата прерастнала в престъпление и как чрез индустриализацията на това престъпление се развила лудостта, такъв вид лудост, който застрашава всички нас, цялата Човешка раса....."
Прочетете превода на моя уебсайт:
https://stamat.org/%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4-%d1%80-%d1%89%d0%b5%d1%84/
Театър на Пандемиите (кратка версия с Английски субтитри)
17. NOVEMBER 2017 Sacha Dobler:
https://abruptearthchanges.com/2017/11/17/dr-stefan-lanka-the-history-of-the-infection-theory/
Лекция на Д-р Щефан Ланка, заснета през 2009 година
Оригинално видео: „Grippepandemie und Tamiflu”
(Грипна пандемия и Тамифлу)
Превод от Немски на Английски: Саша Доблер
"Казвам се Щефан Ланка, аз съм биолог и вирусолог. Аз открих първия вирус, който се намира в океаните...
Първо, разбрах, че този вирус не причинява никаква вреда. Второ, Австрийският Професор Фриц Пол ме предупреди за факта, че нещо не е наред с цялата афера със СПИН и вирусът може би изобщо не съществува. Проверих това и разбрах, че наистина случаят е такъв. Помислих си, че това не може да бъде вярно и запазих мълчание половин година, тъй като предположих, че нещо съм разбрал погрешно. Не можех да си представя, че целият Свят би се примирил с това....
По-нататък разбрах, както ще демонстрирам тук, как теорията за инфекциите породила генната теория, така наречената молекулярна технология и генната манипулация и технология. Днешният модел на теорията за инфекциите е използван под формата на ваксини, като страх от материално заразяване, под формата на пандемии, точно като сегашната, която се очаква да избухне всеки момент, или ще избухне във втората си фаза или дори по-късно....
Нека разкажа историята как се развило всичко, за да можете да разберете как една грешка се превърнала в измама, измамата прерастнала в престъпление и как чрез индустриализацията на това престъпление се развила лудостта, такъв вид лудост, който застрашава всички нас, цялата Човешка раса....."
Прочетете превода на моя уебсайт:
https://stamat.org/%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4-%d1%80-%d1%89%d0%b5%d1%84/
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