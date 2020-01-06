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Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΔΕΙΛΟΙ, ΜΟΙΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ; ΑΝΤΙΟ ΕΛΛΑΣ;
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Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΔΕΙΛΟΙ, ΜΟΙΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ; ΑΝΤΙΟ ΕΛΛΑΣ;
ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΡΟΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ;
ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΗ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΠΛΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΩΣ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ!) ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ 2019.
ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ… ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΝΩ ΤΑ ΜΜΕ «ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ» ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΠΡΟΣΦΩΝΩΝΤΑΣ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ …. http://www.freevolition.gr/greece.htm .
…
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΚΑΘΩΣ ΕΤΡΕΧΑΝ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ»… ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΟΤΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΑΜΕ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ … ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΕΚΛΕΒΑΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΓΙΟΙ ΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΧΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ.
ΙΔΟΥ ΤΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΩΑΜΕΘ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥ: «Οπόταν συναντάτε τούς απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου» (Ο Μωάμεθ 47:4-10).
ΩΣΤΟΣΟ, ΟΙ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΙΟΥΔΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΜΑΣΟΝΟΙ ΥΛΙΣΤΕΣ ΝΕΟΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΠΟΥ ΜΟΝΙΜΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ (ΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑΙΝΑΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΑ ΚΟΠΡΟΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΡΒΑΝΑ…) ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΣΜΟ ΤΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΣΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΩΝ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ… ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑΤΙ «Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ».
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΠΡΑΞΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ) ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ ΦΕΡΑΡΑΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΤΟΝ ΣΤΥΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΜΗΝ ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο) "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΡΟΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ;
ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΗ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΠΛΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΩΣ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ!) ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ 2019.
ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ… ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΝΩ ΤΑ ΜΜΕ «ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ» ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΠΡΟΣΦΩΝΩΝΤΑΣ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ …. http://www.freevolition.gr/greece.htm .
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ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΚΑΘΩΣ ΕΤΡΕΧΑΝ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ»… ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΟΤΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΑΜΕ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ … ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΕΚΛΕΒΑΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΓΙΟΙ ΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΧΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ.
ΙΔΟΥ ΤΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΩΑΜΕΘ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥ: «Οπόταν συναντάτε τούς απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου» (Ο Μωάμεθ 47:4-10).
ΩΣΤΟΣΟ, ΟΙ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΙΟΥΔΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΜΑΣΟΝΟΙ ΥΛΙΣΤΕΣ ΝΕΟΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΠΟΥ ΜΟΝΙΜΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ (ΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑΙΝΑΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΑ ΚΟΠΡΟΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΡΒΑΝΑ…) ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΣΜΟ ΤΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΣΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΩΝ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ… ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑΤΙ «Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ».
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΠΡΑΞΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ) ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ ΦΕΡΑΡΑΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΤΟΝ ΣΤΥΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΜΗΝ ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο) "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
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