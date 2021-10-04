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EQM - Experiência de Quase Morte - Provas de que Existe Vida Além do Plano Físico
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61 views • October 04, 2021
Existe vida após a morte do corpo?
Milhões e milhões de pessoas em todo o mundo relatam suas experiências que tiveram de quase morte.
Existem provas mais que suficientes que comprovam que a vida continua após a morte do corpo, chamado de físico por muitos.
A consciência está além do cérebro, a consciência é de fato não local, sendo assim, o corpo físico é um receptáculo, um avatar para a consciência e o espírito experienciar essa realidade mais densa.
Agora mais do que nunca, isso é muito importante para o entendimento humano, estejamos todos conscientes do que realmente somos e da nossa verdadeira origem.
Milhões e milhões de pessoas em todo o mundo relatam suas experiências que tiveram de quase morte.
Existem provas mais que suficientes que comprovam que a vida continua após a morte do corpo, chamado de físico por muitos.
A consciência está além do cérebro, a consciência é de fato não local, sendo assim, o corpo físico é um receptáculo, um avatar para a consciência e o espírito experienciar essa realidade mais densa.
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