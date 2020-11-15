ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΕΝΤΑΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΜΑΣ

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1109 views • November 15, 2020
Μιας και μας ανακοίνωσαν ότι βρήκαν το εμβόλιο, με πολλή προσοχή παρατηρούμε τα στοιχεία που δείχνουν πως υπάρχει μια σύνδεση μεταξυ αυτού και πολλών νέων τεχνολογιών, παντα εξαιτίας του ιού.
Εκτός από τα ψηφιακά δεδομένα μέσα στο σώμα μας, μίλησα αρκετά για το χρήμα επι τη ευκαιρία που στην Ευρωπαική Ένωση λένε πως ο ιός δημιούργησε την ανάγκη για ψηφιακό νόμισμα. Και όχι μόνο αυτό αλλά ανέλυσα πως λειτουργεί η πατέντα 060606 της Microsoft η οποία θα χρησιμοποιεί το σώμα μας παρατηρώντας το με ειδικούς αισθητήρες για να κάνουμε εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.
Όλα αυτά καταδεικνύουν ξανά πως έχουν προκαθορίσει την πλήρη καταπάτηση της ιδιωτικότητας και της ατομικής ελευθερίας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Storing medical information below the skin’s surface https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
A Covid-19 Vaccine Will Need Equitable, Global Distribution https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution
Africa to Become Testing Ground for “Trust Stamp” Vaccine Record and Payment System https://www.mintpressnews.com/africa-trust-stamp-covid-19-vaccine-record-payment-system/269346/
Gavi and Mastercard join forces to reach more children with lifesaving vaccines https://www.gavi.org/news/media-room/gavi-and-mastercard-join-forces-reach-more-children-lifesaving-vaccines
Great reset: Η πανδημία έχει επιταχύνει την υιοθέτηση του ψηφιακού νομίσματος https://oaskhths.blogspot.com/2020/09/great-reset_12.html
ECB: Report on a digital euro https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε ψηφιακό νόμισμα https://www.kathimerini.gr/economy/561101050/prepei-na-eimaste-etoimoi-na-ekdosoyme-psifiako-nomisma/
WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA. Microsoft https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&;tab=PCTBIBLIO
Researchers help digital currency users get more rewards for exercising https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/researchers_help_digital
The World Bank: COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAMAND PROPOSED 25 PROJECTS UNDER PHASE 1 http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf
Christiane Northrup, M.D. video (Ελληνικοί Υπότιτλοι από μενα) https://facebook.com/sgritzalis/posts/10225801574091169
Εκτός από τα ψηφιακά δεδομένα μέσα στο σώμα μας, μίλησα αρκετά για το χρήμα επι τη ευκαιρία που στην Ευρωπαική Ένωση λένε πως ο ιός δημιούργησε την ανάγκη για ψηφιακό νόμισμα. Και όχι μόνο αυτό αλλά ανέλυσα πως λειτουργεί η πατέντα 060606 της Microsoft η οποία θα χρησιμοποιεί το σώμα μας παρατηρώντας το με ειδικούς αισθητήρες για να κάνουμε εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.
Όλα αυτά καταδεικνύουν ξανά πως έχουν προκαθορίσει την πλήρη καταπάτηση της ιδιωτικότητας και της ατομικής ελευθερίας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Storing medical information below the skin’s surface https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
A Covid-19 Vaccine Will Need Equitable, Global Distribution https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution
Africa to Become Testing Ground for “Trust Stamp” Vaccine Record and Payment System https://www.mintpressnews.com/africa-trust-stamp-covid-19-vaccine-record-payment-system/269346/
Gavi and Mastercard join forces to reach more children with lifesaving vaccines https://www.gavi.org/news/media-room/gavi-and-mastercard-join-forces-reach-more-children-lifesaving-vaccines
Great reset: Η πανδημία έχει επιταχύνει την υιοθέτηση του ψηφιακού νομίσματος https://oaskhths.blogspot.com/2020/09/great-reset_12.html
ECB: Report on a digital euro https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε ψηφιακό νόμισμα https://www.kathimerini.gr/economy/561101050/prepei-na-eimaste-etoimoi-na-ekdosoyme-psifiako-nomisma/
WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA. Microsoft https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&;tab=PCTBIBLIO
Researchers help digital currency users get more rewards for exercising https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/researchers_help_digital
The World Bank: COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAMAND PROPOSED 25 PROJECTS UNDER PHASE 1 http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf
Christiane Northrup, M.D. video (Ελληνικοί Υπότιτλοι από μενα) https://facebook.com/sgritzalis/posts/10225801574091169
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