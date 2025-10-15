Ben Livingston - Twórca wojskowej geoinżynierii.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Niniejszy wywiad z Benem Livingstonem, twórcą wojskowej geoinżynierii przedstawia poziom geoinżynierii w latach 60.- 90. gdzie armia była w stanie tworzyć całą masę zjawisk pogodowych włącznie z tajfunami, powodziami czy blokowania zjawisk pogodowych. Ten film jest dowodem na istnienie takich państwowych i cywilnych programów.
Więcej na temat geoinżynierii:
https://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl,p205422562