Ben Livingston - Twórca wojskowej geoinżynierii.

Niniejszy wywiad z Benem Livingstonem, twórcą wojskowej geoinżynierii przedstawia poziom geoinżynierii w latach 60.- 90. gdzie armia była w stanie tworzyć całą masę zjawisk pogodowych włącznie z tajfunami, powodziami czy blokowania zjawisk pogodowych. Ten film jest dowodem na istnienie takich państwowych i cywilnych programów.





