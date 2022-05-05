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Ομιλία κ. Ελευθέριου Κοσμίδη με θέμα: Παρουσίαση του βιβλίου ''Θήρα Θεού" του π. Νικολάου Μανώλη
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71 views • May 05, 2022
Ζωντανή ομιλία κ. Ελευθέριου Κοσμίδη με θέμα: Παρουσίαση του βιβλίου ''Θήρα Θεού" του Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 Στις 7:00 μ.μ. ο κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, θα παρουσιάσει το βιβλίο του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη (πνευματικού πατρός του Συλλόγου μας) : ''Θήρα Θεού"
Ο π. Νικόλαος Μανώλης θα παραμείνει για πάντα ο πνευματικός του Συλλόγου μας.
Η σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου μας τελεί υπό την ευλογία του.
Ευχόμαστε όλοι να έχουμε την ευχή του γέροντά μας μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη, να φανούμε άξιοι της παρακαταθήκης που μας εμπιστεύθηκε και να μας αξιώσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος να ανταμώσουμε και πάλι στον Παράδεισο!
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος–Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr
https://katanixi.gr
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 Στις 7:00 μ.μ. ο κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, θα παρουσιάσει το βιβλίο του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη (πνευματικού πατρός του Συλλόγου μας) : ''Θήρα Θεού"
Ο π. Νικόλαος Μανώλης θα παραμείνει για πάντα ο πνευματικός του Συλλόγου μας.
Η σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου μας τελεί υπό την ευλογία του.
Ευχόμαστε όλοι να έχουμε την ευχή του γέροντά μας μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη, να φανούμε άξιοι της παρακαταθήκης που μας εμπιστεύθηκε και να μας αξιώσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος να ανταμώσουμε και πάλι στον Παράδεισο!
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος–Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr
https://katanixi.gr
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