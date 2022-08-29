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TO ΤΣΙΠΑΚΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ TV ΕΝΩ Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΕΙΠΕ ΤΟ 2021 ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΘΑ ΕΜΦΥΤΕΥΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ! https://ugetube.com/watch/MtMMfMTZpZIRSKl , https://rumble.com/v1hudm9-rfidchip-666-mark-of-the-antichrist.html .
ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ TV ΕΝΩ O ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠO ΤO 2021 ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΦΥΤΕΥΘΕΙ… ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΑΝΗΞΕΡΗ ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΑΦΕΛΩΣ ΑΝ ΓΙΝΑΜΕ ΡΟΜΠΟΤ;
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj . ΠΗΓΕΣ: Στην Παρουσίαση, σύνταξη και επεξεργασία του βίντεο είναι ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης - www.freevolition.gr , ορισμένα μέρη του βίντεο προέρχονται από τις διευθύνσεις: https://youtu.be/Jwr9bU2A36k , https://youtu.be/s5pFz6ypXM0 , https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
Η Εκκλησία είναι το ΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟ Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με Μέλη του τον πιστό κλήρο και λαό ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1f32jf-christ-is-the-true-love.html , https://www.brighteon.com/f0980ed7-368b-4dc1-8076-70ba9fb1c177 , https://ugetube.com/watch/MLKpD7uk8ObgXOv
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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