El Dr. Kirk Moore, cirujano plástico, enfrentó cargos criminales por su postura ética en contra de las vacunas contra el COVID-19, a las que calificó como armas biológicas. Estuvo encarcelado durante 34 días, mientras que sus coacusados fueron liberados. El caso fue desestimado a mitad del juicio bajo la gestión de Pam Bondi y el Departamento de Justicia de Trump. La clínica del Dr. Moore, Freedom Surgical Utah, se especializa en aumentos de busto de recuperación rápida y en medicina natural. Critica las funciones ilegales del CDC como entidad gubernamental y aboga por una enmienda para la libertad médica. Además, resalta la importancia de los enfoques naturales en la medicina, citando ejemplos como el uso de la raíz de regaliz para proteger el hígado de la toxicidad del paracetamol. También advierte sobre los posibles peligros de la inteligencia artificial en la medicina y la necesidad de preservar la innovación humana.

