Songs of Medieval Kingdom Wars

Песни игры Medieval Kingdom Wars https://store.steampowered.com/app/499660/Medieval_Kingdom_Wars/
[0:00] Беллум Элисон
[1:27] Сломанное копье
[3:30] Церковь и государство
[7:36] Коронация
[9:41] Феодалы
[11:46] Непостоянная преданность
[15:51] Высота рыцарства
[17:56] Столетняя война
[22:20] Это будет запомнено
[26:06] Клятва верности
[28:20] Королевская власть
[30:28] Права наследования
[33:01] Непрочные договоры
[34:06] Большая доля чести
[36:10] Вассальные короли
[38:16] Мы счастливые немногие
Джоэл Стюдлер - композитор
Isabel Esain - Viola da Gamba
#MedievalKingdomWars #средневековые #средневековаямузыка
