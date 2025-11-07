BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Songs of Medieval Kingdom Wars
Game_pointer
Game_pointer
8 views • 1 day ago

Песни игры Medieval Kingdom Wars https://store.steampowered.com/app/499660/Medieval_Kingdom_Wars/

[0:00] Беллум Элисон

[1:27] Сломанное копье

[3:30] Церковь и государство

[7:36] Коронация

[9:41] Феодалы

[11:46] Непостоянная преданность

[15:51] Высота рыцарства

[17:56] Столетняя война

[22:20] Это будет запомнено

[26:06] Клятва верности

[28:20] Королевская власть

[30:28] Права наследования

[33:01] Непрочные договоры

[34:06] Большая доля чести

[36:10] Вассальные короли

[38:16] Мы счастливые немногие

Джоэл Стюдлер - композитор

Isabel Esain - Viola da Gamba

#MedievalKingdomWars #средневековые #средневековаямузыка

classical musicgame pointermedieval kingdom wars musicmedieval musicgame musicmedieval period musicmedieval kingdom wars game pointermedieval kingdom wars soundtrack
