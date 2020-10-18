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THERE IS NO PANDEMIC NO REASON FOR VACCINES NETHERLAND DOCTORS SAY IT IS TIME TO FILE LAWSUITS AGAINST GOVERNMENTS, NO REASON FOR MASKS, OR DESIGNED FALSE POSITIVE PCR TESTS
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TRUMP
PATRIOTS WILL BE GOING TO WAR ( CIVIL WAR I I ) AGAINST WARPSPEED
PREPARE YOUR GOVERNMENT TRUMP
PATRIOTS ARE GOING TO KILL WARPSPEED OVER THIS VIOLATION OF
THE U.S. CONSTITUTION; THE THREAT OF VACCINES AGAINST U.S. CITIZENS OR OUR FAMILY MEMBERS WITH INJECTIONS OF NAZI NANO-METAL PARTICLES AND DNA ALTERING RNA VACCINES THAT HAVE FETUS MATERIAL CONTAMINATING THE INJECTION
TRUMP IS STILL RAINING NANO-METAL PARTICLES IN CHEMTRAILS
TRUMP IS USING DIRECTED ENERGY WEAPONS TO START FIRES IN CALIFORNIA
THE TIME HAS COME PATRIOTS TO REMOVE SEVERAL AGENCIES RESPONSIBLE FOR VACCINE BIOWEAPON TERRORISM AGAINST OUR CHILDREN AND CITIZENS.
THERE ARE 212 BLS4 BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES THAT CREATED COVID-1 AND BIOWEAPONS DATING BACK TO 1970s
WE WERE ATTACKED BY THE U..S ARMY Ft DETRICK AND THE PENTAGON WHOSE TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF BUILT CHINA s ONLY BSL4 BIOWEAPONS LAB IN WUHAN; THE SAME JOINT CHIEFS OF STAFF THAT COLLUDED WITH THE U.N. TO HOLD 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN AND THEN THE NIH - FAUCI OPERATED WUHAN LAB CONTAMINATED 120 COUNTRIES SOLDIERS THAT ATTENDED THE 7th U.N. MILITARY GAMES - INCLUDING U.S. SOLDIERS.
LOCK-DOWNS ARE VIOLATIONS OF THE U.S. CONSTITUTION AND PATRIOTS WILL START ARRESTING GOVERNORS AND MAYORS VIOLATING U.S. CITIZENS CIVIL RIGHTS
PATRIOTS WILL SHUT DOWN TRUMPS 2nd ATTACK ON U.S. CITIZENS - WARPSPEED COAST-TO-COAST
TRUMP MURDERED WITH VENTILATORS AND PRETENDS TO BE A HERO FOR KILLING THE ELDERLY AND THOSE AFFECTED BY THIS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA BSL4 GAIN OF FUNCTION BIOWEAPON - CORONA COVID-19
THEN TRUMP INCENTIVIZED THE MURDERS OF U.S. CITIZENS AND HAS CAUSED NOW 61 MILLION UNEMPLOYED AND CAUSED THE BANKRUPTCY OF 1/3 OF THE U.S. BUSINESSES.
THERE IS NOT A REASON TO RE-ELECT TRUMP
THERE IS A REASON HOWEVER TO ARRREST HIM FOR CRIMES AGAINST HUMANITY
FOR FUNDING THE AMERICAN JOSEPH MENGELE s FAUCI AND GATES
THE NAZI ORGANIZATIONS IN THE UNITED STATES ARE
THE PENTAGON
NIH NIAID FDA CDC THESE ARE UNDER THIS CURRENT SITUATION MEDICAL RACKETEERING ORGANIZATIONS WHO USED W.H.O. AND THE UNITED NATIONS TO ATTACK THE U.S. CITIZENS, OUR BUSINESSES, AND USED FAKE PCR TESTS AND THE FAKE NEWS MAINSTREAM MEDIA FOR PROPAGANDA FOR THEIR BIOTERRORISM CRIMES
############## WRITE IN A REAL PATRIOT JESSE VENTURA VIETNAM VETERAN AND NAVY SEAL #################### 2020 ##################
TRUMP KNEW OF THE OCTOBER 18, 2019 ATTACK BY THE PENTAGON, NIH, AND FAUCI USING THEIR PATSY CHINA WHEN TRUMP WROTE WARPSPEED ON SEPTEMBER 19, 2019 ONE MONTH BEFORE THE PENTAGON ATTACK ON THE UNITED STATES.
DON'T THINK THE PENTAGON ATTACKED - THEY ATTACKED THE USA ON SEPTEMBER 11, 2001
LISTEN
PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
PATRIOTS WILL BE GOING TO WAR ( CIVIL WAR I I ) AGAINST WARPSPEED
PREPARE YOUR GOVERNMENT TRUMP
PATRIOTS ARE GOING TO KILL WARPSPEED OVER THIS VIOLATION OF
THE U.S. CONSTITUTION; THE THREAT OF VACCINES AGAINST U.S. CITIZENS OR OUR FAMILY MEMBERS WITH INJECTIONS OF NAZI NANO-METAL PARTICLES AND DNA ALTERING RNA VACCINES THAT HAVE FETUS MATERIAL CONTAMINATING THE INJECTION
TRUMP IS STILL RAINING NANO-METAL PARTICLES IN CHEMTRAILS
TRUMP IS USING DIRECTED ENERGY WEAPONS TO START FIRES IN CALIFORNIA
THE TIME HAS COME PATRIOTS TO REMOVE SEVERAL AGENCIES RESPONSIBLE FOR VACCINE BIOWEAPON TERRORISM AGAINST OUR CHILDREN AND CITIZENS.
THERE ARE 212 BLS4 BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES THAT CREATED COVID-1 AND BIOWEAPONS DATING BACK TO 1970s
WE WERE ATTACKED BY THE U..S ARMY Ft DETRICK AND THE PENTAGON WHOSE TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF BUILT CHINA s ONLY BSL4 BIOWEAPONS LAB IN WUHAN; THE SAME JOINT CHIEFS OF STAFF THAT COLLUDED WITH THE U.N. TO HOLD 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN AND THEN THE NIH - FAUCI OPERATED WUHAN LAB CONTAMINATED 120 COUNTRIES SOLDIERS THAT ATTENDED THE 7th U.N. MILITARY GAMES - INCLUDING U.S. SOLDIERS.
LOCK-DOWNS ARE VIOLATIONS OF THE U.S. CONSTITUTION AND PATRIOTS WILL START ARRESTING GOVERNORS AND MAYORS VIOLATING U.S. CITIZENS CIVIL RIGHTS
PATRIOTS WILL SHUT DOWN TRUMPS 2nd ATTACK ON U.S. CITIZENS - WARPSPEED COAST-TO-COAST
TRUMP MURDERED WITH VENTILATORS AND PRETENDS TO BE A HERO FOR KILLING THE ELDERLY AND THOSE AFFECTED BY THIS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA BSL4 GAIN OF FUNCTION BIOWEAPON - CORONA COVID-19
THEN TRUMP INCENTIVIZED THE MURDERS OF U.S. CITIZENS AND HAS CAUSED NOW 61 MILLION UNEMPLOYED AND CAUSED THE BANKRUPTCY OF 1/3 OF THE U.S. BUSINESSES.
THERE IS NOT A REASON TO RE-ELECT TRUMP
THERE IS A REASON HOWEVER TO ARRREST HIM FOR CRIMES AGAINST HUMANITY
FOR FUNDING THE AMERICAN JOSEPH MENGELE s FAUCI AND GATES
THE NAZI ORGANIZATIONS IN THE UNITED STATES ARE
THE PENTAGON
NIH NIAID FDA CDC THESE ARE UNDER THIS CURRENT SITUATION MEDICAL RACKETEERING ORGANIZATIONS WHO USED W.H.O. AND THE UNITED NATIONS TO ATTACK THE U.S. CITIZENS, OUR BUSINESSES, AND USED FAKE PCR TESTS AND THE FAKE NEWS MAINSTREAM MEDIA FOR PROPAGANDA FOR THEIR BIOTERRORISM CRIMES
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TRUMP KNEW OF THE OCTOBER 18, 2019 ATTACK BY THE PENTAGON, NIH, AND FAUCI USING THEIR PATSY CHINA WHEN TRUMP WROTE WARPSPEED ON SEPTEMBER 19, 2019 ONE MONTH BEFORE THE PENTAGON ATTACK ON THE UNITED STATES.
DON'T THINK THE PENTAGON ATTACKED - THEY ATTACKED THE USA ON SEPTEMBER 11, 2001
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