Πρόεδρος ΕΟΦ για τα εμβόλια και τα φάρμακα για τον κορωνοϊό

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ Δημήτρης Φιλίππου, μιλώντας στον 98.4 , εξήγησε γιατί σε πρώτη φάση από το υπό έγκριση με άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον EMA εμβόλιο θα έρθουν 500 χιλιάδες εμβόλια της συγκεκριμένης εταιρίας ενώ συνολικά από όλα όσα πρόκειται να πάρουν την σχετική έγκριση , υπολογίζει για τις δύο δόσεις κοντά στα 12 εκατομμύρια εμβόλια, με το εμβολιαστικό πρόγραμμα να έχει μια επάρκεια στο γενικό πληθυσμό κάλυψης άνω του 60%-70% περί τα τέλη Απριλίου , αλλά ακόμη και τότε θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα κοινωνικών αποστάσεων, μάσκα και υγιεινή, ενώ δεν ξέρουμε ακόμη για το εύρος της ανοσίας χρονικά στο πληθυσμό, κάτι που είναι πιθανό να οδηγεί σε νέο εμβολιασμό το 2022 , εκτός αν το τείχος προστασίας που θα χτιστεί, οδηγήσει σε απόλυτο περιορισμό την πανδημία.Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ για τα μονοκλωνικά φάρμακα , είπε ότι έχουν λάβει μόνο από τον FDA, έγκριση άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης , ότι από τον EMA δεν υπάρχει αντίστοιχη κίνηση ακόμη αφού τα φάρμακα αυτά είναι υπό διερεύνηση, όταν όμως του επισημάνθηκε ότι το ίδιο ισχύει για τα εμβόλια, ο διάλογος που ακολούθησε σε έντονο ύφος, ήταν εξόχως αποκαλυπτικός, γιατί ακόμη και με την φόρμουλα έκτακτης εισαγωγής μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Ερευνών Τεχνολογίας, δεν θα έρθουν παρά μόνο για πειραματικούς λόγους κλινικής έρευνας, αν δεν πάρουν μια έστω επείγουσας άδεια από τον EMA. Κατά τον Πρόεδρο του ΕΟΦ , τα φάρμακα αυτά αφορούν όλους όσους έχουν τον ιό ασυμπτωματικά ή με ελαφρά και μεσαία συμπτώματα στο σπίτι, αλλά όταν του επισημάνθηκε ότο δεν είναι για όλους, αλλά για συγκεκριμένες κατηγορίες που όπως αναφέρει και η έγκριση από τον FDA, είναι παράγοντες κινδύνου από όσους νοσήσουν , από ήπια ή μεσαία συμπτώματα , να νοσήσουν βαριά και να οδηγηθούν σε νοσοκομεία και ΜΕΘ και αυτοί μπορούν να σωθούν με την έλευση εκτάκτως των μονοκλωνικών για λόγους δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, αρκέστηκε να σχολιάσει ότι είναι απορίας άξιο πως μια δημοσιογραφική εκπομπή έχει τέτοια αναλυτική πληροφόρηση για τα φάρμακα αυτά και ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε φάρμακα που υπάρχουν ακόμη ερωτηματικά και υπό αίρεση η ασφάλεια τους , εξ ου και ο FDA τους έχει χορηγήσει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης, κάτι για το οποίο πανομοιότυπα χορηγήθηκε πανομοιότυπα και στα εμβόλια στις ΗΠΑ και ετοιμάζεται να χορηγηθεί και στην Ε.Ε. από τον EMA.