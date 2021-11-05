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05.11.2021. Почему забанили 224 выпуск новостей (Выпуск № 225 часть I (1)).
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15120 views • November 03, 2021
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Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:40 ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТВЕТИЛО НАРОДУ... https://www.youtube.com/watch?v=qSjEJ7GYj8g.
18:38 Письмо слушателя. Последнее выступление Фороса.
21:20 Держись девочка. https://www.youtube.com/watch?v=g0e5xR-oT0g.
23:06 Две женщины и мужчина «КАКОГО ЦВЕТА БОЛЬ?» Автор Наталья Сухинина, читает Светлана Копылова. https://www.youtube.com/watch?v=jCmJqesaIV0.
31:19 Пронько: Суд в России поддержал обязательную вакцинацию. Дальше – уголовная ответственность? https://www.youtube.com/watch?v=KLNaX9ls48w.
38:52 СКАНЕРЫ ВАКЦИН УЖЕ РАБОТАЮТ?.. Письмо в Редакцию. https://3rm.info/main/86960-skanery-vakcin-uzhe-rabotajut-pismo-v-redakciju.html.
41:55 СКОРО. Сканеры для вычисления. https://www.youtube.com/watch?v=Dwzi0VYF2qQ.
45:30 НА козырьках докорпуса растут деревья. https://3rm.info/main/86823-jeto-nii-gamalei-na-kozyrkah-ego-zdanij-rastut-derevja-chto-mog-tam-sozdat-zhuk-gincburg-video.html.
48:32 Отказывающихся вакцинироваться крымчан будут отстранять от работы. https://sevastopol.su/news/otkazyvayushchihsya-vakcinirovatsya-krymchan-budut-otstranyat-ot-raboty 3554.
50:25 В РОССИИ ПРИМЕНИЛИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ?ТРЕБУЕМ ФИО ВСЕХ НАШИХ ПРЕСТУПНИКОВ В МАСКАХ ПАТРИОТОВ! https://www.youtube.com/watch?v=7Te8YEywvKw.
53:09 Стыд, люди готовы драться за очередь на вакцинацию, чтобы получить заветный QR-код. Мега Екб. https://www.youtube.com/watch?v=9lni4AylWt8&;t=16s.
55:55 Непривитым пенсионерам заблокируют соцкарты для транспорта. https://auto.mail.ru/article/82870-neprivityim-pensioneram-zablokiruyut-sotskartyi-dl/?utm_partner_id=944.
57:35 НАША РПЦ МП ВТЯНУТА В САТАНИЗМ... Допрос американского врача: для создания вакцин было использовано множество абортированных детей. https://3rm.info/main/85421-dopros-amerikanskogo-vracha-stjenli-plotkina-dlja-sozdanija-vakcin-bylo-ispolzovano-mnozhestvo-abortirovannyh-detej.html.
01:00:39 Письмо слушателя. Русские не повторите нашей ошибки.
01:01:14 Москва, едкий дым! Газовая атака?! https://www.youtube.com/watch?v=Oz_fXD7oXGM.
Сегодня мы поговорим о том, как правительства разных стран принимают различные меры принуждения людей (а именно: запрещают выходить на митинги, ездить в общественном транспорте без укола, отстраняют от работы, не допускают в ВУЗы) для того, чтобы делали прививку от ковид-19. Узнаем о том, что суд РФ поддержал обязательную вакцинацию. Напомним, что в изготовление вакцины используются абортированные младенцы. Также напомним, что на самом деле вызывает заболевание и как лечиться.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:40 ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТВЕТИЛО НАРОДУ... https://www.youtube.com/watch?v=qSjEJ7GYj8g.
18:38 Письмо слушателя. Последнее выступление Фороса.
21:20 Держись девочка. https://www.youtube.com/watch?v=g0e5xR-oT0g.
23:06 Две женщины и мужчина «КАКОГО ЦВЕТА БОЛЬ?» Автор Наталья Сухинина, читает Светлана Копылова. https://www.youtube.com/watch?v=jCmJqesaIV0.
31:19 Пронько: Суд в России поддержал обязательную вакцинацию. Дальше – уголовная ответственность? https://www.youtube.com/watch?v=KLNaX9ls48w.
38:52 СКАНЕРЫ ВАКЦИН УЖЕ РАБОТАЮТ?.. Письмо в Редакцию. https://3rm.info/main/86960-skanery-vakcin-uzhe-rabotajut-pismo-v-redakciju.html.
41:55 СКОРО. Сканеры для вычисления. https://www.youtube.com/watch?v=Dwzi0VYF2qQ.
45:30 НА козырьках докорпуса растут деревья. https://3rm.info/main/86823-jeto-nii-gamalei-na-kozyrkah-ego-zdanij-rastut-derevja-chto-mog-tam-sozdat-zhuk-gincburg-video.html.
48:32 Отказывающихся вакцинироваться крымчан будут отстранять от работы. https://sevastopol.su/news/otkazyvayushchihsya-vakcinirovatsya-krymchan-budut-otstranyat-ot-raboty 3554.
50:25 В РОССИИ ПРИМЕНИЛИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ?ТРЕБУЕМ ФИО ВСЕХ НАШИХ ПРЕСТУПНИКОВ В МАСКАХ ПАТРИОТОВ! https://www.youtube.com/watch?v=7Te8YEywvKw.
53:09 Стыд, люди готовы драться за очередь на вакцинацию, чтобы получить заветный QR-код. Мега Екб. https://www.youtube.com/watch?v=9lni4AylWt8&;t=16s.
55:55 Непривитым пенсионерам заблокируют соцкарты для транспорта. https://auto.mail.ru/article/82870-neprivityim-pensioneram-zablokiruyut-sotskartyi-dl/?utm_partner_id=944.
57:35 НАША РПЦ МП ВТЯНУТА В САТАНИЗМ... Допрос американского врача: для создания вакцин было использовано множество абортированных детей. https://3rm.info/main/85421-dopros-amerikanskogo-vracha-stjenli-plotkina-dlja-sozdanija-vakcin-bylo-ispolzovano-mnozhestvo-abortirovannyh-detej.html.
01:00:39 Письмо слушателя. Русские не повторите нашей ошибки.
01:01:14 Москва, едкий дым! Газовая атака?! https://www.youtube.com/watch?v=Oz_fXD7oXGM.
Сегодня мы поговорим о том, как правительства разных стран принимают различные меры принуждения людей (а именно: запрещают выходить на митинги, ездить в общественном транспорте без укола, отстраняют от работы, не допускают в ВУЗы) для того, чтобы делали прививку от ковид-19. Узнаем о том, что суд РФ поддержал обязательную вакцинацию. Напомним, что в изготовление вакцины используются абортированные младенцы. Также напомним, что на самом деле вызывает заболевание и как лечиться.
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