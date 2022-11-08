Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ

Κι αφού πέρασε η Ελληνική εθνική εορτή όπου η πρόεδρος της δημοκρατίας κατάφερε με τη βοήθεια του κινητού της να βγάλει την αγγαρεία της παρουσίας της, τα μέσα εξαπάτησης φαίνεται πως διέγνωσαν σαν πιο αξιοσημείωτο γεγονός την παρέλαση παιδιών από λογιών λογιών φυλές που πρέπει να θεωρούμε τιμή μας το ότι πλέον ξεκάθαρα συντονισμένα αντικαθιστούν τον Ελληνικό πληθυσμό. Τουλάχιστον για τους εναπομείναντες από εμάς φροντίζουν με ζήλο για τα βασικά αγαθά μας. Οπότε το υπουργείο έφτιαξε μια λίστα με τα 51 που θεώρησαν πιο σημαντικά με σκοπό υποτίθεται να μειώσουν τις τιμές μέσα από τον ανταγωνισμό των μεγάλων σουπερ μάρκετ τα οποία όμως στην πραγματικότητα πλέον αποτελούν καρτέλ με τον ίδιο αφέντη ώστε αυτός να μπορεί να ελέγχει την τροφή και τελικά κάνοντας μας να οσμιζόμαστε πως είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία συστημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σε καθεστώτα που ομοιάζουν με αυτό που ονειρεύονται για τη μεγάλη επανεκκίνηση, όπου δεν κατέχεις τίποτα και προμηθεύεσαι με κουπόνια. Εαν και εφόσον είσαι τυπικός με τους νόμους φυσικά.





Την ίδια ώρα που στην καταβυθιζόμενη Αγγλία, με εξεγέρσεις λαθρομεταναστών κι εκεί, διέρρευσε ένα σχέδιο όλως τυχαίως φτιαγμένο από πριν την κατάσταση στην Ουκρανία με τις ελλείψεις ενέργειας που προέκυψαν, το οποίο σχέδιο περιγράφει τις κινήσεις που θα γίνουν στην περίπτωση που φτάσουν ακόμα και σε μια εβδομάδα blackout οπότε και θα επηρεαστούν τα πάντα. Όμως η αυξανόμενη συσκότιση δεν έχει να κάνει μόνο με λάμπες αλλά στην ουσία καλύπτει κάθε μέρος της κοινωνίας της οποίας οι ηθικές παραέχουν γίνει αντίχριστες διαστρεβλώνοντας κάθε τι το φυσιολογικό και ιερό καθημερινά καταστρέφοντας χωρίς επιστροφή νέες ανθρώπινες ψυχές μέσα από την προώθηση ιδεών όπως τα 1500 φύλα, την ταυτιση των ανθρώπων με τα ζώα, την οικειοποίηση με τα σκουλήκια και τα έντομα ακόμα και για το πιάτο μας και άλλα χειρότερα όπως τα βαμπιρ δηλαδή άνθρωποι που τρέφονται με αίμα και ανθρώπινη ενέργεια. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν και οι μαρτυρίες ανθρώπων που δείξαμε για το πόσο οικτρά μετάνιωσαν για τις επεμβάσεις αλλαγής φύλου που έκαναν μέσα όμως από συστηματοποιημένη και θεσμική κινητοποίηση.





Και βέβαια η πορεία προς την απόλυτη ψηφιοποίηση καλά κρατεί γι’αυτό και ο Κούλης πέρασε από την τριμερή επιτροπή του Ροκφέλερ όπου κατα τη διάρκεια των νέων διαταγών που πήρε συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Microsoft και πάλι μιλώντας μεταξύ άλλων για τα κέντρα δεδομένων που θα φτιάξουν στη χώρα μας και για την εκπαίδευση 100 χιλιάδων ανθρώπων στις επιταγές της ψηφιοποίησης που το αφεντικό όρισε πως θα είναι το μέλλον. Η τελευταία δεν περιορίζεται προφανώς στην Ελλάδα αλλά παντού βρίσκουμε παραδείγματα από την Τουρκία που θα συνδέσει το ψηφιακό νόμισμα με την ψηφιακή ταυτότητα ως τη Ρωσία που φτιάχνει μια μεγάλη βάση δεδομένων για τα σχολεία και ταυτόχρονα φέρνει τα νέα γνωστά τεχνολογικά πρότυπα στην εκπαίδευση. Βασικό στοιχεία σε αυτό είναι η ψηφιακή ταυτότητα που πηγαίνει πακέτο με αυτό που το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ ονομάζει βαθμολογία ζωής και θα συμπεριλαμβάνει καταγραφές του ο,τιδήποτε κάνουμε ώστε να μπορεί να καθοριστεί το πόσο αξιόπιστοι είμαστε στη νέα αυτή κοινωνία για να έχουμε πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Προεξέχουσα σε αυτό, όπως ξέρουμε, είναι η Κίνα όμως όσο περνά ο καιρός το παρατηρούμε σε όλο και περισσότερες εφαρμογές στον δυτικό κόσμο.





Μέσα σε μια κοινωνία διαποτισμένη από νοσηρά ερεθίσματα που σκοπό έχουν να τραβήξουν την προσοχή μας, να τους δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και να μας παρασύρουν χαμηλά αφήνοντας μας εξουθενωμένους, το φως του Ιησού Χριστού μας βοηθά να έχουμε τη συνειδησιακή ετοιμότητα να παραμένουμε ατάραχοι φωτίζοντας μας ό,τι πιο πριν είχε μείνει κρυφό και δεν είχαμε εντοπίσει και έτσι να συνεχίζουμε πιο δυναμικά στον δρόμο της Αλήθειας που πλέον έχει επιβεβαιωθεί πως μόνο τυχαία δε βρεθήκαμε.





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