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π.Νικολάου Μανώλη: «Ανοίγει το Τριώδιο (ΜΕΡΟΣ Β΄)»
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104 views • February 28, 2021
Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Ανοίγει το Τριώδιο (ΜΕΡΟΣ Β΄)»
Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Ἡ ὑπακοή ἤ ἡ παρακοή δέν σταματᾶ εἰς τόν Γέροντα, ἀλλά δι’ αὐτοῦ ἀνατρέχει εἰς τόν Θεόν… Μέ τόσην ἀγάπην ὀφείλει νά ἀποβλέπῃ εἰς τόν Γέροντα ὡς νά βλέπῃ τύπον Χριστοῦ. (Ὅσ. Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής).
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 28/2/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, 28 Φεβρουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἀνοίγει τό Τριώδιο (ΜΕΡΟΣ Β΄)».
Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Ἡ ὑπακοή ἤ ἡ παρακοή δέν σταματᾶ εἰς τόν Γέροντα, ἀλλά δι’ αὐτοῦ ἀνατρέχει εἰς τόν Θεόν… Μέ τόσην ἀγάπην ὀφείλει νά ἀποβλέπῃ εἰς τόν Γέροντα ὡς νά βλέπῃ τύπον Χριστοῦ. (Ὅσ. Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής).
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 28/2/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, 28 Φεβρουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἀνοίγει τό Τριώδιο (ΜΕΡΟΣ Β΄)».
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