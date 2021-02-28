Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Ανοίγει το Τριώδιο (ΜΕΡΟΣ Β΄)»



Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη



Ἡ ὑπακοή ἤ ἡ παρακοή δέν σταματᾶ εἰς τόν Γέροντα, ἀλλά δι’ αὐτοῦ ἀνατρέχει εἰς τόν Θεόν… Μέ τόσην ἀγάπην ὀφείλει νά ἀποβλέπῃ εἰς τόν Γέροντα ὡς νά βλέπῃ τύπον Χριστοῦ. (Ὅσ. Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής).

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr



Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 28/2/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.



Τήν Κυριακή ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, 28 Φεβρουαρίου 2021, στίς 10:00​ πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἀνοίγει τό Τριώδιο (ΜΕΡΟΣ Β΄)».