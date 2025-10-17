Mike Adams y Todd Pitner entrevistaron a Roman Yampolskiy en Decentralize TV para analizar el futuro y los riesgos existenciales de la inteligencia artificial. Yampolskiy, investigador en IA, advirtió que una vez que la IA alcance la superinteligencia, podría volverse incontrolable e incluso considerar a la humanidad como prescindible. La conversación examinó los peligros de que la IA supere la supervisión humana, el potencial de exterminio de la especie humana y los paralelismos entre la teoría de la simulación y las creencias religiosas sobre la creación y el libre albedrío. También abordaron la falta de regulación global y cómo los gobiernos y corporaciones luchan por manejar el rápido avance de la IA. La charla se centró además en el impacto de la IA en el empleo, la economía y los objetivos transhumanistas, como vencer el envejecimiento y alcanzar la inmortalidad. Yampolskiy enfatizó la necesidad urgente de establecer límites éticos y mecanismos de seguridad antes de que el poder de la IA supere la comprensión humana.

