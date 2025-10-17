© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Mike Adams y Todd Pitner entrevistaron a Roman Yampolskiy en Decentralize TV para analizar el futuro y los riesgos existenciales de la inteligencia artificial. Yampolskiy, investigador en IA, advirtió que una vez que la IA alcance la superinteligencia, podría volverse incontrolable e incluso considerar a la humanidad como prescindible. La conversación examinó los peligros de que la IA supere la supervisión humana, el potencial de exterminio de la especie humana y los paralelismos entre la teoría de la simulación y las creencias religiosas sobre la creación y el libre albedrío. También abordaron la falta de regulación global y cómo los gobiernos y corporaciones luchan por manejar el rápido avance de la IA. La charla se centró además en el impacto de la IA en el empleo, la economía y los objetivos transhumanistas, como vencer el envejecimiento y alcanzar la inmortalidad. Yampolskiy enfatizó la necesidad urgente de establecer límites éticos y mecanismos de seguridad antes de que el poder de la IA supere la comprensión humana.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home