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94) Faseamento Vacinal Global (2020-2025)
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Jul 7th, 2021 | Toxic Poisons Confirmed in MULTIPLE ‘Vaccines’, Door-to-Door Vaxx Plan, Media EXPOSED!: https://www.podbean.com/site/EpisodeDownload/PB10826D4TCTWV
July 7th, 2021 | LA QUINTA COLUMNA EN EL PROGRAMA NO MÁS MENTIRAS CON DR. JAVIER SCIUTO, SEVILLANO Y PERIODISTA FERREIRA: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/LAQUINTACOLUMNAENNOM%C3%81SMENTIRAS:f
WHY THE VAXXED ARE ACTING STRANGE [2021-06-21] - MIKE R (VIDEO)
https://www.brighteon.com/48388255-9f0d-4b13-b6ec-f60f26e48501

Issue 2, 2019 - Nanoscale Horizons
Graphene oxide touches blood: in vivo interactions of bio-coronated 2D materials

RESUMO -- O óxido de grafeno é o tema quente na investigação biomédica e farmacêutica da década actual. No entanto, as suas complexas interacções com componentes do sangue humano complicam a transição dos promissores resultados 'in vitro' para cenários clínicos. Embora o óxido de grafeno seja feito com os mesmos átomos que os nossos órgãos, tecidos e células, a sua natureza bi-dimensional causa interacções únicas com proteínas do sangue e membranas biológicas e pode levar a efeitos graves como trombogenicidade e activação de células imunitárias. Nesta revisão, descreveremos o percurso do óxido de grafeno após a injecção na corrente sanguínea, desde as interacções iniciais com as proteínas plasmáticas até à formação da "corona biomolecular", e a biodistribuição. Consideraremos a ligação entre as propriedades químicas do óxido de grafeno (e os seus derivados funcionalizados/reduzidos), a ligação proteíca e a resposta 'in vivo'. Também resumiremos os dados sobre biodistribuição e toxicidade tendo em conta o conhecimento actual da influência da corona biomolecular nestes processos. O nosso objectivo é lançar luz sobre os problemas não resolvidos relativos à corona de óxido de grafeno para construir as bases para o futuro desenvolvimento da tecnologia de distribuição de medicamentos.
Keywords
coronaplacebografenoveneno
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