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LTG MICHAEL GARRETT - WHITE COLLAR CRIMINAL FAILING TO PAY SDVOSB GAO BID PROTEST COSTS FOR B-411489 AND CHEATING VETERAN OWNED BUSINESS; COMMANDER-IN-CORRUPTION-OF-PENTAGON TRUMP
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61 views • January 29, 2021
SDVOSB LATVIAN CONNECTION LLC WON A GAO PROTEST IN SEPT 2015 AGAINST THE WHITE COLLAR CRIMINALS AT CAMP ARIFJAN KUWAIT AND THEIR INCOMPETENT WHITE COLLAR CRIMINAL LAWYER CHARLES WILDER. U.S. ARMY COMMANDER WHITE COLLAR CRIMINALS COL JEFFERY R. STEWART AND COL JOSEPH W. POWER ARE VIOLATING THE SMALL BUSINESS ACT, RULE OF 2, AND AWARDING U.S. SMALL BUSINESS CONTRACTS TO FOREIGN COMPANIES. IN B-411489, THE ARMY WAS USING AN ILLEGAL WEBSITE CALLED ASFI AND THE GAO STATED THERE IS ONLY ONE WEBSITE TO POST SOLICITATIONS. www.fbo.gov or also called FEDBIZOPPS. CHARLES WILDER HAS BEEN AIDING AND ABETTING, AND COVERING UP FOR WHITE COLLAR CRIMINAL ACTIVITY SINCE 2007. LATVIAN CONNECTION LLC WON THE PROTEST AGAINST THE WHITE COLLAR CRIMINALS AND THE GAO SAID FOR LATVIAN TO BE PAID ITS BID PROTESTS COSTS AND CHARLES WILDER HAS INTERFERED AND OBSTRUCTED THAT PAYMENT.
CONTRACTING COMMANDER THAT LOST TO LATVIAN CONNECTION LLC WAS LTC PHILLIP CHRISTY https://mega.nz/file/v0EjGaqR#JQBiFEMBSTSi3UKhxhVGFPGvzY89OMc8mW-8Kp_keNs
GAO PROTEST FOR B-411489 AND COMMUNICATIONS WITH ARMY AND GAO
https://mega.nz/folder/ih0WDKKR#EE3Q-nO-tVurm87bneoVVA
CONTRACTING COMMANDER THAT LOST TO LATVIAN CONNECTION LLC WAS LTC PHILLIP CHRISTY https://mega.nz/file/v0EjGaqR#JQBiFEMBSTSi3UKhxhVGFPGvzY89OMc8mW-8Kp_keNs
GAO PROTEST FOR B-411489 AND COMMUNICATIONS WITH ARMY AND GAO
https://mega.nz/folder/ih0WDKKR#EE3Q-nO-tVurm87bneoVVA
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