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Alerte en Australie ! Quarantaine - camps de concentration, techniques pénitentiaires
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50 views • September 28, 2021
URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
Alerte, interview avec le journaliste d'investigation Jefferey Jaxen sur la situation en Australie, où il existe des camps de quarantaine obligatoire qui ressemblent à des camps de concentration ou à des prisons. Il dénonce la gestion extrêmement dictatoriale de sa population par le gouvernement australien sous prétexte de pandémie.
Il existe également la quarantaine à domicile pendant laquelle et grâce à une application qui combine reconnaissance faciale et géolocalisation, ils peuvent avoir un suivi ainsi qu’un contrôle des résidents.
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/LXcQCMj7PMXs/
Alerte, interview avec le journaliste d'investigation Jefferey Jaxen sur la situation en Australie, où il existe des camps de quarantaine obligatoire qui ressemblent à des camps de concentration ou à des prisons. Il dénonce la gestion extrêmement dictatoriale de sa population par le gouvernement australien sous prétexte de pandémie.
Il existe également la quarantaine à domicile pendant laquelle et grâce à une application qui combine reconnaissance faciale et géolocalisation, ils peuvent avoir un suivi ainsi qu’un contrôle des résidents.
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/LXcQCMj7PMXs/
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