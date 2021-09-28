Alerte en Australie ! Quarantaine - camps de concentration, techniques pénitentiaires

URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.Alerte, interview avec le journaliste d'investigation Jefferey Jaxen sur la situation en Australie, où il existe des camps de quarantaine obligatoire qui ressemblent à des camps de concentration ou à des prisons. Il dénonce la gestion extrêmement dictatoriale de sa population par le gouvernement australien sous prétexte de pandémie.Il existe également la quarantaine à domicile pendant laquelle et grâce à une application qui combine reconnaissance faciale et géolocalisation, ils peuvent avoir un suivi ainsi qu’un contrôle des résidents.Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé