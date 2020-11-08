Amerykański Generał Dempsey przyznaje, że sprzymierzeńcy USA w regionie sponsorują ISIS_Al-Kaidę_

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Amerykański Generał Dempsey przyznaje, że sprzymierzeńcy USA w regionie sponsorują ISIS_Al-Kaidę_
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31 views • November 08, 2020
Podczas zeznań przed Senacką Komisją Sił Zbrojnych, główny przedstawiciel amerykańskich sił zbrojnych gen. Martin E. Dempsey przyznał, że arabscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie finansują ISIS.
Dempsey, przewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów, został zapytany przez republikańskiego senatora Lindsaya Grahama, "Czy zna Pan jakiegokolwiek głównego naszego sprzymierzeńca, który jest zwolennikiem ISIS?"
Dempsey odpowiedział: "Znam głównych arabskich sprzymierzeńców, którzy ich sponsorują."
"Sponsorują ich ponieważ Wolna Syryjska Armia nie mogła walczyć z Assadem. Oni starali się walczyć z Assadem. Myślę, że oni zrozumieli swój błąd." odpowiedział Graham.
Dempsey, przewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów, został zapytany przez republikańskiego senatora Lindsaya Grahama, "Czy zna Pan jakiegokolwiek głównego naszego sprzymierzeńca, który jest zwolennikiem ISIS?"
Dempsey odpowiedział: "Znam głównych arabskich sprzymierzeńców, którzy ich sponsorują."
"Sponsorują ich ponieważ Wolna Syryjska Armia nie mogła walczyć z Assadem. Oni starali się walczyć z Assadem. Myślę, że oni zrozumieli swój błąd." odpowiedział Graham.
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