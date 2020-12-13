BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

H MONOMANIA ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
12
Download MP3
Share
Report
816 views • December 13, 2020
Ακολουθώντας τη Βρετανία κατά πόδας ήρθε η ώρα και οι ΗΠΑ να εγκρίνουν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης το “εμβόλιο” παρα τις ανησυχητικές παρενέργειες που έδειχνε η έρευνα τους μόλις την προηγούμενη μέρα. Δεν μου φαίνεται και τυχαίο που ήδη το “παγκοσμιοποιητικότατο” cnn προειδοποιήσει τους πολίτες να μην κατηγορήσουν τα εμβόλια αν υπάρξουν θάνατοι στα γηροκομεία τον επόμενο καιρό.

Από τη μια έχουμε τα τραγελαφικά όπου οι εθελοντές του Αυστραλιανού εμβολίου του Queensland βγήκαν θετικοί σε ΗΙV! Λάθος θετικοί όπως λένε οι ειδικοί τους… Επειδή εκείνα τα τεστ βγάζουν λάθη σε αντίθεση με τα άλλα που δεν πέφτουν έξω όταν σου επιβάλλουν εγκλεισμό και τρομοκρατία με τρομερό πρόστιμο ενώ βγαίνουν θετικά ακόμα και στην Coca Cola.

Από την άλλη έχουμε ένα ακόμα “προφητικό προγραμματισμό” με ένα διαγωνιζόμενο το 2019 ονόματι Κόβιντ Καπούρ που είχε παρουσιάσει ένα ολόσωμο ρούχο το οποίο περιείχε μια ασορτί μάσκα! Ακόμα κι ο ίδιος ο Άδωνις κυνικά παραδέχτηκε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η τρομοκρατία για να εφαρμοστούν τα μέτρα καταδεικνύοντας το επίπεδο της όλης Κοροϊδοϊοκοροϊδίας.

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6

Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos

Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω οπότε είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-monomania-enos-pagkosmiou-typopoiimenou-afigimatos/

Έκθεση-«καμπανάκι» της FDA για το εμβόλιο Pfizer/BioNTech: Παράλυση προσώπου και άλλες παρενέργειες!
https://crashonline.gr/diethni-nea/1477426/ekthesi-kampanaki-tis-fda-gia-to-emvolio-pfizer-biontech-paralysi-prosopou-kai-alles-parenergeies/

FDA Panel Recommends Emergency Use Authorization For Pfizer's Covid Vaccine | Deadline | MSNBC
https://youtu.be/RKwnNUIyVaM

Dozens of GP practices in England opt out of Covid vaccine rollout
https://www.theguardian.com/society/2020/dec/11/gp-practices-england-opt-out-covid-vaccine-rollout

Δημοσκόπηση ΣΟΚ : Το 75% των πολιτών αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο
https://pressroom-ioa.blogspot.com/2020/12/75.html

Εμβολιασμός: Το δικαίωμα στην επιλογή ζητούν 101 πολίτες
https://www.metrosport.gr/emvoliasmos-to-dikaioma-stin-epilogi-zitoyn-101-polites-313087

How did the University of Queensland/CSL vaccine fail due to ‘false positive’ HIV tests? A vaccine expert explains
https://theconversation.com/how-did-the-university-of-queensland-csl-vaccine-fail-due-to-false-positive-hiv-tests-a-vaccine-expert-explains-151911

Why vaccinate our most frail? Odd vote out shows the dilemma
https://edition.cnn.com/2020/12/04/health/coronavirus-vaccine-acip-nursing-homes-question/index.html

“ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΛΛΑ…” – ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ; ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟ ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%9c%ce%97%ce%9d-%ce%91%ce%9d%ce%97%ce%a3%ce%a5%ce%a7%ce%95%ce%99%ce%a4%ce%95-%ce%91%ce%9d-%ce%91%ce%9d%ce%98%ce%a1%ce%a9%ce%a0%ce%9f%ce%99-%ce%91%ce%a1%ce%a7%ce%99%ce%96%ce%9f%ce%a5%ce%9d-%ce%9d/

Μιλάμε οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνετε!!! Βασιλάκης
https://www.facebook.com/nbaltatzis/videos/3869561563074798/

Here’s Why Vaccinated People Still Need to Wear a Mask
https://www.nytimes.com/2020/12/08/health/covid-vaccine-mask.html

Ἡ συγχρονικότης ἑνός ...ἰοῦ
https://sxolianews.blogspot.com/2020/12/blog-post_45.html

MASKED Model From Designer KOVID Kapoor On Project Runway In 2019 (Predictive Programming?)
https://youtu.be/gjdCY2DRul0

Απίστευτο: Οι Κινέζες αεροσυνοδοί θα φορούν πάνες για προστασία από τον κορωνοϊό!
https://www.protothema.gr/world/article/1073698/sunevi-kai-auto-proteinan-se-kinezes-aerosunodous-na-foroun-panes-gia-prostasia-apo-ton-covid-19/

Αυστριακός βουλευτής έκανε τεστ κορονοϊού σε αναψυκτικό μεσα στην βουλη και βγήκε θετικό!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/ivBbZ8Ab3bI

Με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή η εκστρατεία ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού
https://www.lawandorder.gr/Article/98290/politiki/me-eureia-pleiopsifia-sti-bouli-i-ekstrateia-enimerosis-gia-to-embolio-kata-tou-koronoiou

Δώρο φανέλα του Άρη στον Μπουρλά και τον γιο του από την ΠΑΕ και πρόσκληση στο Χαριλάου! (photos)
https://www.pressaris.gr/%ce%b4%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf/

ΕΛ ΣΤΑΤ Λείπουν τα στοιχεία θανάτων μετά την 35η βδομάδα φέτος και όλα τα περσινά
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/2020

Άδωνις:Ένας απτους λόγους που τηρείται η καραντίνα είναι οι νεκροί που βλέπουν κάθε μέρα κ φοβούνται
https://youtu.be/znnYetPLaOs
Keywords
vaccinesconspiracycoronavirus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Meta-Analysis Links Lower Brain Choline to Anxiety Disorders

Meta-Analysis Links Lower Brain Choline to Anxiety Disorders

Coco Somers
Unveiling the healing power of dill: Discover this ancient herb&#8217;s health benefits

Unveiling the healing power of dill: Discover this ancient herb’s health benefits

Laura Harris
Weight Loss in Middle Age Tied to Cardiovascular Gains, UCL Study Says

Weight Loss in Middle Age Tied to Cardiovascular Gains, UCL Study Says

Petra Stone
The sweet and healing mystique of licorice 

The sweet and healing mystique of licorice 

Ava Grace
Is your tea just right? A massive study finds the Goldilocks rules for heart health

Is your tea just right? A massive study finds the Goldilocks rules for heart health

Cassie B.
Get Up and Stretch: Five Ways to Counter Effects of Prolonged Sitting

Get Up and Stretch: Five Ways to Counter Effects of Prolonged Sitting

Zoey Sky
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy