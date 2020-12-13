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H MONOMANIA ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ
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816 views • December 13, 2020
Ακολουθώντας τη Βρετανία κατά πόδας ήρθε η ώρα και οι ΗΠΑ να εγκρίνουν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης το “εμβόλιο” παρα τις ανησυχητικές παρενέργειες που έδειχνε η έρευνα τους μόλις την προηγούμενη μέρα. Δεν μου φαίνεται και τυχαίο που ήδη το “παγκοσμιοποιητικότατο” cnn προειδοποιήσει τους πολίτες να μην κατηγορήσουν τα εμβόλια αν υπάρξουν θάνατοι στα γηροκομεία τον επόμενο καιρό.
Από τη μια έχουμε τα τραγελαφικά όπου οι εθελοντές του Αυστραλιανού εμβολίου του Queensland βγήκαν θετικοί σε ΗΙV! Λάθος θετικοί όπως λένε οι ειδικοί τους… Επειδή εκείνα τα τεστ βγάζουν λάθη σε αντίθεση με τα άλλα που δεν πέφτουν έξω όταν σου επιβάλλουν εγκλεισμό και τρομοκρατία με τρομερό πρόστιμο ενώ βγαίνουν θετικά ακόμα και στην Coca Cola.
Από την άλλη έχουμε ένα ακόμα “προφητικό προγραμματισμό” με ένα διαγωνιζόμενο το 2019 ονόματι Κόβιντ Καπούρ που είχε παρουσιάσει ένα ολόσωμο ρούχο το οποίο περιείχε μια ασορτί μάσκα! Ακόμα κι ο ίδιος ο Άδωνις κυνικά παραδέχτηκε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η τρομοκρατία για να εφαρμοστούν τα μέτρα καταδεικνύοντας το επίπεδο της όλης Κοροϊδοϊοκοροϊδίας.
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Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω οπότε είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-monomania-enos-pagkosmiou-typopoiimenou-afigimatos/
Έκθεση-«καμπανάκι» της FDA για το εμβόλιο Pfizer/BioNTech: Παράλυση προσώπου και άλλες παρενέργειες!
https://crashonline.gr/diethni-nea/1477426/ekthesi-kampanaki-tis-fda-gia-to-emvolio-pfizer-biontech-paralysi-prosopou-kai-alles-parenergeies/
FDA Panel Recommends Emergency Use Authorization For Pfizer's Covid Vaccine | Deadline | MSNBC
https://youtu.be/RKwnNUIyVaM
Dozens of GP practices in England opt out of Covid vaccine rollout
https://www.theguardian.com/society/2020/dec/11/gp-practices-england-opt-out-covid-vaccine-rollout
Δημοσκόπηση ΣΟΚ : Το 75% των πολιτών αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο
https://pressroom-ioa.blogspot.com/2020/12/75.html
Εμβολιασμός: Το δικαίωμα στην επιλογή ζητούν 101 πολίτες
https://www.metrosport.gr/emvoliasmos-to-dikaioma-stin-epilogi-zitoyn-101-polites-313087
How did the University of Queensland/CSL vaccine fail due to ‘false positive’ HIV tests? A vaccine expert explains
https://theconversation.com/how-did-the-university-of-queensland-csl-vaccine-fail-due-to-false-positive-hiv-tests-a-vaccine-expert-explains-151911
Why vaccinate our most frail? Odd vote out shows the dilemma
https://edition.cnn.com/2020/12/04/health/coronavirus-vaccine-acip-nursing-homes-question/index.html
“ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΛΛΑ…” – ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ; ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟ ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%9c%ce%97%ce%9d-%ce%91%ce%9d%ce%97%ce%a3%ce%a5%ce%a7%ce%95%ce%99%ce%a4%ce%95-%ce%91%ce%9d-%ce%91%ce%9d%ce%98%ce%a1%ce%a9%ce%a0%ce%9f%ce%99-%ce%91%ce%a1%ce%a7%ce%99%ce%96%ce%9f%ce%a5%ce%9d-%ce%9d/
Μιλάμε οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνετε!!! Βασιλάκης
https://www.facebook.com/nbaltatzis/videos/3869561563074798/
Here’s Why Vaccinated People Still Need to Wear a Mask
https://www.nytimes.com/2020/12/08/health/covid-vaccine-mask.html
Ἡ συγχρονικότης ἑνός ...ἰοῦ
https://sxolianews.blogspot.com/2020/12/blog-post_45.html
MASKED Model From Designer KOVID Kapoor On Project Runway In 2019 (Predictive Programming?)
https://youtu.be/gjdCY2DRul0
Απίστευτο: Οι Κινέζες αεροσυνοδοί θα φορούν πάνες για προστασία από τον κορωνοϊό!
https://www.protothema.gr/world/article/1073698/sunevi-kai-auto-proteinan-se-kinezes-aerosunodous-na-foroun-panes-gia-prostasia-apo-ton-covid-19/
Αυστριακός βουλευτής έκανε τεστ κορονοϊού σε αναψυκτικό μεσα στην βουλη και βγήκε θετικό!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/ivBbZ8Ab3bI
Με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή η εκστρατεία ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού
https://www.lawandorder.gr/Article/98290/politiki/me-eureia-pleiopsifia-sti-bouli-i-ekstrateia-enimerosis-gia-to-embolio-kata-tou-koronoiou
Δώρο φανέλα του Άρη στον Μπουρλά και τον γιο του από την ΠΑΕ και πρόσκληση στο Χαριλάου! (photos)
https://www.pressaris.gr/%ce%b4%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf/
ΕΛ ΣΤΑΤ Λείπουν τα στοιχεία θανάτων μετά την 35η βδομάδα φέτος και όλα τα περσινά
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/2020
Άδωνις:Ένας απτους λόγους που τηρείται η καραντίνα είναι οι νεκροί που βλέπουν κάθε μέρα κ φοβούνται
https://youtu.be/znnYetPLaOs
Από τη μια έχουμε τα τραγελαφικά όπου οι εθελοντές του Αυστραλιανού εμβολίου του Queensland βγήκαν θετικοί σε ΗΙV! Λάθος θετικοί όπως λένε οι ειδικοί τους… Επειδή εκείνα τα τεστ βγάζουν λάθη σε αντίθεση με τα άλλα που δεν πέφτουν έξω όταν σου επιβάλλουν εγκλεισμό και τρομοκρατία με τρομερό πρόστιμο ενώ βγαίνουν θετικά ακόμα και στην Coca Cola.
Από την άλλη έχουμε ένα ακόμα “προφητικό προγραμματισμό” με ένα διαγωνιζόμενο το 2019 ονόματι Κόβιντ Καπούρ που είχε παρουσιάσει ένα ολόσωμο ρούχο το οποίο περιείχε μια ασορτί μάσκα! Ακόμα κι ο ίδιος ο Άδωνις κυνικά παραδέχτηκε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η τρομοκρατία για να εφαρμοστούν τα μέτρα καταδεικνύοντας το επίπεδο της όλης Κοροϊδοϊοκοροϊδίας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω οπότε είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-monomania-enos-pagkosmiou-typopoiimenou-afigimatos/
Έκθεση-«καμπανάκι» της FDA για το εμβόλιο Pfizer/BioNTech: Παράλυση προσώπου και άλλες παρενέργειες!
https://crashonline.gr/diethni-nea/1477426/ekthesi-kampanaki-tis-fda-gia-to-emvolio-pfizer-biontech-paralysi-prosopou-kai-alles-parenergeies/
FDA Panel Recommends Emergency Use Authorization For Pfizer's Covid Vaccine | Deadline | MSNBC
https://youtu.be/RKwnNUIyVaM
Dozens of GP practices in England opt out of Covid vaccine rollout
https://www.theguardian.com/society/2020/dec/11/gp-practices-england-opt-out-covid-vaccine-rollout
Δημοσκόπηση ΣΟΚ : Το 75% των πολιτών αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο
https://pressroom-ioa.blogspot.com/2020/12/75.html
Εμβολιασμός: Το δικαίωμα στην επιλογή ζητούν 101 πολίτες
https://www.metrosport.gr/emvoliasmos-to-dikaioma-stin-epilogi-zitoyn-101-polites-313087
How did the University of Queensland/CSL vaccine fail due to ‘false positive’ HIV tests? A vaccine expert explains
https://theconversation.com/how-did-the-university-of-queensland-csl-vaccine-fail-due-to-false-positive-hiv-tests-a-vaccine-expert-explains-151911
Why vaccinate our most frail? Odd vote out shows the dilemma
https://edition.cnn.com/2020/12/04/health/coronavirus-vaccine-acip-nursing-homes-question/index.html
“ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΛΛΑ…” – ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ; ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟ ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%9c%ce%97%ce%9d-%ce%91%ce%9d%ce%97%ce%a3%ce%a5%ce%a7%ce%95%ce%99%ce%a4%ce%95-%ce%91%ce%9d-%ce%91%ce%9d%ce%98%ce%a1%ce%a9%ce%a0%ce%9f%ce%99-%ce%91%ce%a1%ce%a7%ce%99%ce%96%ce%9f%ce%a5%ce%9d-%ce%9d/
Μιλάμε οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνετε!!! Βασιλάκης
https://www.facebook.com/nbaltatzis/videos/3869561563074798/
Here’s Why Vaccinated People Still Need to Wear a Mask
https://www.nytimes.com/2020/12/08/health/covid-vaccine-mask.html
Ἡ συγχρονικότης ἑνός ...ἰοῦ
https://sxolianews.blogspot.com/2020/12/blog-post_45.html
MASKED Model From Designer KOVID Kapoor On Project Runway In 2019 (Predictive Programming?)
https://youtu.be/gjdCY2DRul0
Απίστευτο: Οι Κινέζες αεροσυνοδοί θα φορούν πάνες για προστασία από τον κορωνοϊό!
https://www.protothema.gr/world/article/1073698/sunevi-kai-auto-proteinan-se-kinezes-aerosunodous-na-foroun-panes-gia-prostasia-apo-ton-covid-19/
Αυστριακός βουλευτής έκανε τεστ κορονοϊού σε αναψυκτικό μεσα στην βουλη και βγήκε θετικό!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/ivBbZ8Ab3bI
Με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή η εκστρατεία ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού
https://www.lawandorder.gr/Article/98290/politiki/me-eureia-pleiopsifia-sti-bouli-i-ekstrateia-enimerosis-gia-to-embolio-kata-tou-koronoiou
Δώρο φανέλα του Άρη στον Μπουρλά και τον γιο του από την ΠΑΕ και πρόσκληση στο Χαριλάου! (photos)
https://www.pressaris.gr/%ce%b4%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf/
ΕΛ ΣΤΑΤ Λείπουν τα στοιχεία θανάτων μετά την 35η βδομάδα φέτος και όλα τα περσινά
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/2020
Άδωνις:Ένας απτους λόγους που τηρείται η καραντίνα είναι οι νεκροί που βλέπουν κάθε μέρα κ φοβούνται
https://youtu.be/znnYetPLaOs
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