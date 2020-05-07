Vacunación forzosa coronavirus sin consentimiento informado

Resumen del vídeo

Es imposible hacer una vacuna completamente segura. Siempre habrá daños. El gobierno va a ordenar este producto a pesar de los enormes daños que puedan derivarse para ti o para tus hijos. No importa cuán tóxicos sean los ingredientes, no importa los protocolos chapuceros, no importa lo negligente que sea la empresa… No les puedes denunciar por agravio. No hay declaraciones que valgan, ni acusaciones de mala praxis médica, ni denuncias colectivas. Las consecuencias de matarte o dejarte inútil durante toda la vida son inexistentes. Cero. No hay responsabilidad alguna. Y para todo producto médico el mayor coste es pagar la responsabilidad por debajo de la mesa. “La responsabilidad no es un problema nuestro, dicen las empresas. No tenemos que probar la seguridad de las vacunas y no hay razón para que las hagamos seguras, porque nadie puede denunciarte, nadie descubrirá nada, no hay consecuencias por darte una vacuna letal. - El consumo obligatorio de esos productos supone una mina de oro. Si sigues el protocolo de vacunación de la CDC eso supone un beneficio de un billón de dólares para la empresa. La fiebre del oro atrajo a la CDC a todas estas empresas que la cooptaron haciendo que todas estas vacunas fueran obligatorias.

Pero esta vacuna del coronavirus es bien distinta, afirma del Dr. Andrew Kaufman. Algunas de las tecnologías que se están considerando para crear estas vacunas son alarmantes y no tienen precedentes. Esta vacuna no funcionaría como las vacunas tradicionales, donde uno parte de una sección de un virus que se desactiva de alguna forma, se inyecta y eso genera una respuesta inmune; el cuerpo produce anticuerpos a la sustancia. Aquí tienen que usar una tecnología distinta. Así que no es como una vacuna habitual en la que interviene una jeringuilla, una aguja y el líquido que se inyecta. Esta vacune requiere tres agujas. La del centro es la habitual a través de la cual se inyectaría el material. Pero las otras dos agujas a los lados son electrodos. Lo que hacen es generar una corriente eléctrica dentro de nuestras células. Y esto crea lo que se conoce como ELECTROPORACIÓN. Lo que ocurre es que la electricidad crea pequeños agujeros en las células de las membranas, denominados poros. Así el material genético puede entrar en la célula a través de esos poros, cuando en condiciones normales esa membrana celular actuaría de barrera impidiendo la entrada al material genético, manteniéndolo fuera de las células.

Esta técnica que básicamente constituye una forma de terapia genética, estarían cambiando la constitución genética de tus propias células en esa zona inyectada. Creo que esto podría utilizarse para todo tipo de objetivos que desconocemos porque no sabemos lo que estos genes representan. Recordemos que fuente de este material genético es desconocida. Lo que no puedo por menos de pensar en relación con Gates, es su declaración sobre cómo se podría reducir la población global en un 15% a través del efecto de una vacunación masiva y la planificación familiar. Y el 15% de la población mundial es 1 billón de personas aproximadamente. También ha hecho otras declaraciones recientemente sobre que no podríamos volver a la “normalidad”, mencionando conciertos, eventos deportivos, hasta que cada persona se haya vacunado. También habla del pasaporte de vacunación, o de un tatú, o una tinta como prueba de estar vacunado, para acceder a estos eventos, viajar en aviones; es decir uno estaría sometido a estos requisitos sociales. Creo que ya se probó una tinta invisible en niños en Suráfrica, que finalmente fue rechazada por los locales felizmente.

NECESITAMOS PARAR A ESTA ESCORIA (calificativo mio) Por favor difundid el mensaje.