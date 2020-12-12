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Ingénierie sociale | Le monde est sous hypnose, Ema Krusi
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7 views • December 12, 2020
« Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que ceux qui étaient vos amis il y a peu, ces personnes avec qui vous partagiez les mêmes valeurs… puissent maintenant avoir perdu tout contrôle de leur raison.. vous leur expliquer les chiffres, leur apportez des études, des faits. Mais les yeux restent vides, rien ne se passe. Et vous vous dites: c’est pas possible ! Ils dorment ! En réalité, vous n’avez pas si tort que ça. En réalité, le monde est sous hypnose…
Avez-vous déjà entendu parler de l’ingénierie sociale ? De la fabrique du consentement ? Je vais aller droit au but aujourd’hui. J’ai une question pour vous : pensez-vous que ceux qui vous dirigent souhaitent votre bien ? Pensez-vous qu’il serait possible qu’ils vous connaissent mieux que ce que vous vous connaissez vous-même ? » E.K.
Vidéo sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=5U5dNma39Ts
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Avez-vous déjà entendu parler de l’ingénierie sociale ? De la fabrique du consentement ? Je vais aller droit au but aujourd’hui. J’ai une question pour vous : pensez-vous que ceux qui vous dirigent souhaitent votre bien ? Pensez-vous qu’il serait possible qu’ils vous connaissent mieux que ce que vous vous connaissez vous-même ? » E.K.
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