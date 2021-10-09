Os Registros Akáshicos - The Akashic Records - EDIÇÃO 2021

Registros Akáshicos (Akasha é uma palavra em sânscrito que significa "céu", "espaço" ou "éter"), segundo o hinduísmo e diversas correntes místicas, são um conjunto de conhecimentos armazenados misticamente no éter, que abrange tudo o que ocorre, ocorreu e ocorrerá no Universo.



Na religião da teosofia e na escola filosófica chamada antroposofia, os registros Akáshicos são um compêndio de todos os eventos universais, pensamentos, palavras, emoções e intenções que já ocorreram no passado, presente ou futuro em termos de todas as entidades e formas de vida , não apenas humano. Os teosofistas acreditam que eles estão codificados em um plano de existência não físico conhecido como plano mental. Existem relatos anedóticos, mas não há evidência científica da existência dos registros Akáshicos.