Tucker Carlson: Amerika új vallása: A csoportos megszégyenítés - A kultúrális forradalmat rászabadították az országra

InfoWars 62 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

1482 views • June 08, 2020





Néhány nappal ezelőtti egyik műsorában az előzőhöz hasonlóan elképesztően fontos összefüggésekről beszélt, amiket kevés főáramú médiában lehet hallani. Vagy egyáltalán nem is lehet. Mindenkinek ajánlom a megtekintését, ezért fordítottam le ezt is nektek magyarra.



Most már látható, hová halad az a folyamat, amit a nihilista felforgató erők, az önmaga létét is tagadó megnevezhetetlen felső birodalom immáron propagandaszerűen erőltet. Nem csak az Egyesült Államokban, de az egész világon.



Ez már több, mint az eddig tolt kulturális marxizmus kapitalista bundában. Ez immáron faji ellentét szítása, aminek célpontjában továbbra is a család, a nemzet és annak építőelemei állnak.



A "rasszizmus" szlogenje alatt kíméletlen támadást indítottak egy szekta álarca mögött. Célkeresztben a fehér ember és évezredes kultúrája. Területe pedig a fiatalok, az oktatás, de most már a gyerekeket sem kímélik. (SBG Buddha - VilagHelyzete)



Előző videó és cikk:

https://www.vilaghelyzete.com/2020/06/tucker-carlson-ha-csocselek-fogja.html



Source: Fox News - Tucker Carlson a Fox News elismert riportere és a nagyon kevés szókimondó televíziós személyek egyike.Néhány nappal ezelőtti egyik műsorában az előzőhöz hasonlóan elképesztően fontos összefüggésekről beszélt, amiket kevés főáramú médiában lehet hallani. Vagy egyáltalán nem is lehet. Mindenkinek ajánlom a megtekintését, ezért fordítottam le ezt is nektek magyarra.Most már látható, hová halad az a folyamat, amit a nihilista felforgató erők, az önmaga létét is tagadó megnevezhetetlen felső birodalom immáron propagandaszerűen erőltet. Nem csak az Egyesült Államokban, de az egész világon.Ez már több, mint az eddig tolt kulturális marxizmus kapitalista bundában. Ez immáron faji ellentét szítása, aminek célpontjában továbbra is a család, a nemzet és annak építőelemei állnak.A "rasszizmus" szlogenje alatt kíméletlen támadást indítottak egy szekta álarca mögött. Célkeresztben a fehér ember és évezredes kultúrája. Területe pedig a fiatalok, az oktatás, de most már a gyerekeket sem kímélik. (SBG Buddha - VilagHelyzete)Előző videó és cikk:Source: Fox News - https://youtu.be/UcBeFM_267k Keywords antifatruthtucker carlsongeorge sorosblack lives matter

Show More