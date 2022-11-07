ПРАВДА О РАКЕ. Неэффективность и опасность традиционных тестов на рак - маммографии и PSA

Вы опасаетесь рака груди или рака простаты? А знаете ли вы, что тесты, предназначенные для ранней диагностики этих состояний, а именно - маммография и тест PSA, нисколько не уменьшат ваши шансы не умереть от рака груди или рака простаты? Более того, маммография с каждой процедурой увеличивает на 2% вероятность заболевания рака груди. Не менее важным является еще и тот факт, что с каждым из этих тестов вероятность ложного диагноза или "передиагнозирования" значительно увеличивается. Коварство тех, кто внедрил эти тесты как обязательные для людей после определенного возраста и желательные для более молодых людей, заключается в том, что эти методы подаются как средства ранней диагностики, которые якобы повышают шансы на выздоровление в случае постановки диагноза. Однако в действительности эти тесты являются ни чем иным, как инструментом для увеличения количества потенциальных "больных" для онкологической индустрии. Мы предлагаем вашему вниманию разоблачающее видео из проекта "Правда о Раке", где ведущий проекта Тай Боллинджер поднимает эту тему и берет интервью у ведущих специалистов по онкологии. В создании данного клипа принимали участие волонтеры. Особая благодарность - Колесниковой Валерии за русский перевод! Русский перевод: Валерия Колесникова Озвучка: Рафаэль Хабибуллин Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/

