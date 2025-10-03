BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Libertad de IRS
Brighteon Interview Highlight – Español
43 views • 1 day ago

Mike Adams entrevista a Peyman, de FreedomLawSchool.org, quien sostiene que no existe obligación legal de que los ciudadanos estadounidenses de los 50 estados paguen impuestos federales sobre la renta. Peyman argumenta que la ley fiscal de 1913 se aplica únicamente a Washington D.C. y sus territorios. Presenta un plan de siete pasos para ayudar a las personas a evitar los engaños y la recaudación del IRS. Critica la ineficiencia y corrupción del IRS, citando ejemplos de pagos extraviados y correspondencia sin abrir. Además, recomienda el oro, la plata y el Bitcoin como mejores reservas de valor frente al dólar en depreciación. La conversación también aborda los problemas sistémicos de corrupción gubernamental y la necesidad de educación financiera y activismo ciudadano.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


irsoronegociosgran gobiernocolpasoimpuesto
