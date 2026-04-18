В тюрьме на Кипре: Требуйте Освободить! Видео Лиланда от 17 апреля 2026 г. (на русском)
ориг. видео на английском https://www.youtube.com/shorts/nf9-R4-JjMU
🙏🔥❤️ Дорогие Друзья и Семья во Христе! Сегодня утром мне пришло электронное письмо (по рассылке, на которую я подписана и по которой яполучаю уведомсления о новых видео Лиланда и Протоколы Школьных Собраний). Ниже цитирую из этого письма и прошу вас предпринять шаги, о которых пишет Лиланд, как ему помочь (ему нужна наша помощь).
“В этом сообщении я обращаюсь к вам за помощью. Нужно, чтобы вы связались либо с Посольством Кипра в Вашингтоне (США), либо с Американским Посольством в Никосии (Кипр) и "Требовали Освободить Лиланда Джонса."
Меня держат в заключении (под стражей) уже 10 дней, мой телефон был изъят для "расследования" и мне не назначили НИКАКУЮ дату освобождения, чтобы я мог забронировать биелйт на самолёт и вернуться в США! Полиция мне НЕ вернула мой смартфон, они расценивают мои снимки (фото на смартфоне) как представляющие "угрозу национальной безопасности."
Давайте продолжать молится Господу и говорить Фараону: "Отпусти Мой народ!"
Пожалуйста позвоните или напишите по электронной почте в посольства:
Посольство Кипр в Вашингтоне /
Cyprus Embassy in Washington DC
Телефон: (202) 462-5772
Email: [email protected]
Website: https://www.gov.cy/mfa-embassywashington/en/
Посольство США в Никосии / US Embassy in Nicosia:
для граждан США звонить по номеру 357 22 393939 и нажать на ноль (0)
Email: [email protected]
Пожалуйста просите освободить Лиланда Джонса, который содержится в заключении уже 10 дней, что превышает срок, необходимый в случае обычной депортации. Он у тюрьме, и у него забрали его телефон на то, что он учит о Втором Пришествии Иисуса Христа!"
🙏🔥❤️ Friends and Family in Christ. This morning i got an automatic email (how i usually get notified about new videos and how i get School Minutes as i am subscribed to Leeland Jone's School and website). Below is the full text. Please read, pray and take actions whatever you can - as Leeland is asking.
“In this update, I'm requesting help for people to contact the Cyprus Embassy in Washington DC or the US Embassy in Nicosia, Cyprus and "Demand the Release of Leeland Jones."
I've been held 10 days, my phone was taken for "investigation" and I have NO release date to book a flight back to USA! I have NOT received my phone from the Police who are calling photos deemed a "national security concern."
Let us keep praying and say to Pharoah, "Let my people Go!"
Please call or send an email to:
Cyprus Embassy in Washington DC
Phone Number: (202) 462-5772
Email: [email protected]
Website: https://www.gov.cy/mfa-embassywashington/en/
US Embassy in Nicosia:
U.S. Citizens with emergencies, please call 357 22 393939 and press zero (0).
For American Citizen Services Email: [email protected]
Please request the release of Leeland Jones held 10 days in detention, beyond the time required for normal deportation. He's in prison and his phone was taken for teaching the Second Coming of Jesus Christ!"