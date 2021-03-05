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05.03.2021. Царь придет в 2024 году (Выпуск № 192 часть I (1)).
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20598 views • March 05, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:38 Царь придет в 2024 году – Мария Шукшина о пророчестве монаха Авеля. https://www.youtube.com/watch?v=xpNKcF6J0Q4&;feature=youtu.be.
12:32 Тайна Ипатьевского подвала. Предательство Европы (2018). https://www.youtube.com/watch?v=k-6Kkx7lVA4.
26:35 Богослужение в православном масайском храме. https://www.youtube.com/watch?v=O3Cem7_sg-c.
28:30 Фрагменты православной Литургии в Кении. https://www.youtube.com/watch?v=jqApCLZNtYk.
42:08 Древние восточные церкви. Документальный фильм. https://www.youtube.com/watch?v=Qbm4XEbSovs.
49:21 Саул, первый царь еврейский. https://www.youtube.com/watch?v=arb65n8cU30.
01:06:12 Все, что вы хотели знать про молекулярную биологию, но не удосужились спросить. https://www.youtube.com/watch?v=UJyVLZWhMLI.
Сегодня мы поговорим, о приходе Царя в 2024 году, о том, что последние времена уже начались (в 2020 году была «пустая» Пасха). Также напомним, что убийство помазанника божьего Николая II и его семьи является одним из главных грехов нашего народа на уровне детоубийства и абортов. Увидим, как проходят службы в православных храмах других народов. Также поговорим о том откуда изначально взялся «Царь».
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:38 Царь придет в 2024 году – Мария Шукшина о пророчестве монаха Авеля. https://www.youtube.com/watch?v=xpNKcF6J0Q4&;feature=youtu.be.
12:32 Тайна Ипатьевского подвала. Предательство Европы (2018). https://www.youtube.com/watch?v=k-6Kkx7lVA4.
26:35 Богослужение в православном масайском храме. https://www.youtube.com/watch?v=O3Cem7_sg-c.
28:30 Фрагменты православной Литургии в Кении. https://www.youtube.com/watch?v=jqApCLZNtYk.
42:08 Древние восточные церкви. Документальный фильм. https://www.youtube.com/watch?v=Qbm4XEbSovs.
49:21 Саул, первый царь еврейский. https://www.youtube.com/watch?v=arb65n8cU30.
01:06:12 Все, что вы хотели знать про молекулярную биологию, но не удосужились спросить. https://www.youtube.com/watch?v=UJyVLZWhMLI.
Сегодня мы поговорим, о приходе Царя в 2024 году, о том, что последние времена уже начались (в 2020 году была «пустая» Пасха). Также напомним, что убийство помазанника божьего Николая II и его семьи является одним из главных грехов нашего народа на уровне детоубийства и абортов. Увидим, как проходят службы в православных храмах других народов. Также поговорим о том откуда изначально взялся «Царь».
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