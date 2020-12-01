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Άρχισαν οι μηνύσεις για την απάτη της "πανδημίας" COVID-19
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2206 views • December 01, 2020
Ο Γερμανός δικηγόρος Dr. Fuellmich συμμετέχει στη Γερμανική Εξωκοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή για τον κορωνοϊό, ACU2020. Μαζί με μια ομάδα νομικών της Επιτροπής πρόκειται να προβούν σε σειρά μηνύσεων για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, που θα περιλαμβάνουν από μηνύσεις για αποζημιώσεις ατόμων που επλήγησαν από τις καραντίνες, μέχρι μήνυση για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Η πρώτη από αυτές τις μηνύσεις κατατέθηκε στη Γερμανία στις 25 Νοεμβρίου και αφορά καταγγελία των "ελεγκτών αλήθειας" στο YouTube, το Facebook και το Twitter, για δυσφήμιση του καθηγητή Β. Βόνταργκ. Συγκεκριμένα, οι "ελεγκτές αλήθειας" δυσφημούν ως ψεύτη τον καθ. Βόνταργκ για την τοποθέτησή του ότι τα τεστ PCR δεν είναι κατάλληλα για τη διάγνωση της COVID-19. Μέσω αυτής της μήνυσης, οι "ελεγκτές αλήθειας" θα υποχρεωθούν να παρουσιάσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Δρ Βόνταργκ ψεύδεται.
Η μήνυση αυτή θεωρείται πολύ σημαντική διότι, εκτός από την αποκατάσταση της φήμης και της επιστημονικής ακεραιότητας του Δρ Βόνταργκ, θα αποτελέσει και ένα καίριο χτύπημα στα τεστ PCR, τα οποία είναι "ο θεμέλιος λίθος" της απάτης της πανδημίας COVID-19.
Δείτε επίσης:
Παρουσίαση της Επιτροπής ACU2020: https://www.youtube.com/watch?v=QMMQq3ZxJC0
Αναγγελία των μηνύσεων για αποζημιώσεις και για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας: https://www.youtube.com/watch?v=Ulds4L-y2A4
Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών
Η πρώτη από αυτές τις μηνύσεις κατατέθηκε στη Γερμανία στις 25 Νοεμβρίου και αφορά καταγγελία των "ελεγκτών αλήθειας" στο YouTube, το Facebook και το Twitter, για δυσφήμιση του καθηγητή Β. Βόνταργκ. Συγκεκριμένα, οι "ελεγκτές αλήθειας" δυσφημούν ως ψεύτη τον καθ. Βόνταργκ για την τοποθέτησή του ότι τα τεστ PCR δεν είναι κατάλληλα για τη διάγνωση της COVID-19. Μέσω αυτής της μήνυσης, οι "ελεγκτές αλήθειας" θα υποχρεωθούν να παρουσιάσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Δρ Βόνταργκ ψεύδεται.
Η μήνυση αυτή θεωρείται πολύ σημαντική διότι, εκτός από την αποκατάσταση της φήμης και της επιστημονικής ακεραιότητας του Δρ Βόνταργκ, θα αποτελέσει και ένα καίριο χτύπημα στα τεστ PCR, τα οποία είναι "ο θεμέλιος λίθος" της απάτης της πανδημίας COVID-19.
Δείτε επίσης:
Παρουσίαση της Επιτροπής ACU2020: https://www.youtube.com/watch?v=QMMQq3ZxJC0
Αναγγελία των μηνύσεων για αποζημιώσεις και για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας: https://www.youtube.com/watch?v=Ulds4L-y2A4
Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών
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