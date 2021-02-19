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Me de Araujo-Recchia - «Illégalité des mesures Covid, action collective contre l’état»
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21 views • February 19, 2021
Source : https://youtu.be/Goj32AhI2yY par France Liberté : https://www.youtube.com/channel/UCsjhflMqZui06dWBjrMMPmg
**APPEL À LA MOBILISATION**
Virginie de Araujo-Recchia est avocate au barreau de Paris, titulaire d’une maîtrise en droit européen et international, puis un D.E.S.S. en droit commercial international à l’université Paris Descartes, elle a rejoint le cabinet d’avocats international Clifford Chance, puis Ernst & Young et le Cabinet Pierre Boudriot, spécialisé en droit fiscal et en droit de la propriété intellectuelle. Enfin elle a fondé son cabinet en 2014.
Principaux sujets dans cet interview :
- Action collective avec une coation internationale d'avocats pour poursuivre les états et leurs mesures liberticides, première phase de dédommagement
(contactez son cabinet pour obtenir un dossier en réparation si vous avez été lésé par les mesures anti-constitutionnelles du Covid)
- Violation du bloc constitutionnel, de l'Habeas corpus et de la Déclaration Universelle des droits de l'homme
- L'inutilité du masque, atteinte aux droits et aux enfants
- La médecine allopathique, les Rockefeller
- La suppression et la diabolisation volontaire de la médecine alternative par Big pharma et les gouvernements corrompus
- Le test PCR : un très probable accès clandestin au cerveau par le nez, la gorge pour porter atteinte à la glande pinéale via la plaque Cribriform (visuels dans la vidéo 58"28)
- Ancienne égypte: les esclaves subissaient le même sort comme la punition suprême (visuels dans la vidéo 1"06"16)
Nous invitons donc les citoyens qui souhaiteraient rejoindre cette action collective, à envoyer un email à l’adresse suivante d’ici le 21 février 2021:
[email protected]
- Rapport Dictature 2020 - Terrorisme d'Etat, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et crime contre l'humanité
https://www.legavox.fr/blog/maitre-de...
Les tests PCR du Covid peuvent-ils être un moyen d’infecter ou d’implanter subrepticement des personnes ?
https://www.association-evidence.com/...
LA GLANDE PINÉALE, C’EST QUOI ?
https://colife.ch/glande-pineale-yoga/
**APPEL À LA MOBILISATION**
Virginie de Araujo-Recchia est avocate au barreau de Paris, titulaire d’une maîtrise en droit européen et international, puis un D.E.S.S. en droit commercial international à l’université Paris Descartes, elle a rejoint le cabinet d’avocats international Clifford Chance, puis Ernst & Young et le Cabinet Pierre Boudriot, spécialisé en droit fiscal et en droit de la propriété intellectuelle. Enfin elle a fondé son cabinet en 2014.
Principaux sujets dans cet interview :
- Action collective avec une coation internationale d'avocats pour poursuivre les états et leurs mesures liberticides, première phase de dédommagement
(contactez son cabinet pour obtenir un dossier en réparation si vous avez été lésé par les mesures anti-constitutionnelles du Covid)
- Violation du bloc constitutionnel, de l'Habeas corpus et de la Déclaration Universelle des droits de l'homme
- L'inutilité du masque, atteinte aux droits et aux enfants
- La médecine allopathique, les Rockefeller
- La suppression et la diabolisation volontaire de la médecine alternative par Big pharma et les gouvernements corrompus
- Le test PCR : un très probable accès clandestin au cerveau par le nez, la gorge pour porter atteinte à la glande pinéale via la plaque Cribriform (visuels dans la vidéo 58"28)
- Ancienne égypte: les esclaves subissaient le même sort comme la punition suprême (visuels dans la vidéo 1"06"16)
Nous invitons donc les citoyens qui souhaiteraient rejoindre cette action collective, à envoyer un email à l’adresse suivante d’ici le 21 février 2021:
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