Со времени этого выступления в 2011 г. они от слов перешли к делу, «сокращению» землян до 1.5 млрд

Выступление в 2011 г. С 2011 г. они от слов перешли к делу! «Сокращению» землян до 1.5 млрд. Из речи выступающего: «И наша страна способна внести реальный вклад...» ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО КАК. Уколы, «эвакуация», голод, организованные военные столкновения, т.д.

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