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8RCB Vi låter Abirato på Fakeologist Radio spekulera om kärnkraft
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4 views • December 10, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Abirato. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Vi intervjuar Abirato på Fakeologist radio om kärnkraft och andra potentiella stora världs bluffar som är svåra att bevisa med hjälp av falskt bild och videomaterial.
2) Simon Shacks låt Think about it
3) The Jones Plantageon, en kort saga om maktutövandets psykologi.
4) Simon Shacks låt Attention
5) Abirato intervjuas om kärnenergi av Hoi Polloi i The Clues Chronicles.
1) Vi intervjuar Abirato på Fakeologist radio om kärnkraft och andra potentiella stora världs bluffar som är svåra att bevisa med hjälp av falskt bild och videomaterial.
2) Simon Shacks låt Think about it
3) The Jones Plantageon, en kort saga om maktutövandets psykologi.
4) Simon Shacks låt Attention
5) Abirato intervjuas om kärnenergi av Hoi Polloi i The Clues Chronicles.
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