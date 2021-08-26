Sinteza zilei 26 august 2021

Din cauza escaladării situației din Afganistan, MIrcea Badea nu a mai avut emisiune.

Președintele Statelor Unite i-a șocat joi seara pe ziariștii prezenți la conferința de presă de la Casa Albă.

La numai câteva ore de la cele două atacuri cu bombă din afara aeroportului din Kabul, în care au fost uciși cel puțin 13 militari americani și alți peste o sută de afgani, Biden a oferit o imagine jalnică a celui care se presupune că ar trebui să fie „cel mai puternic om din lume”.

Faptul că președintele SUA, pe care capacitățile cognitive îl părăsesc într-un ritm galopant, are o listă cu reporterii la ale căror întrebări trebuie să răspundă și cu răspunsurile pregătite nu mai era de multă vreme un secret.

Halucinant a fost însă, de data aceasta, că Joe Biden a recunoscut că are o listă și că „a fost instruit” cui să răspundă și cui nu.

„Doamnelor și domnilor, mi-au dat o listă aici. Prima persoană căreia am fost instruit să-i răspund este Kelly O'Donnell de la NBC.”

Din acest moment, întreaga conferință de presă a fost umbrită de fabulosul moment de sinceritate senilă al președintelui.