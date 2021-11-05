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Ζωντανή ομιλία π.Θεοδώρου Ζήση: H Παναγία στον Πόλεμο του '40
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56 views • November 05, 2021
Ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα: H Παναγία στον Πόλεμο του '40
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος π.Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: H Παναγία στον Πόλεμο του '40
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος π.Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: H Παναγία στον Πόλεμο του '40
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.
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