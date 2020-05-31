האמת על קרינה בלתי מייננת

האם קרינה בלתי מייננת מזיקה לנו? האם היא בכלל מסוגלת לעשות לנו משהו?

לפי מומחים ומכונים שונים כל מה שיכול לקרות מקרינה בלתי מייננת זה חימום ואין השפעות ביולוגיות אחרות בטח לא כאלה שמזיקות ולכן אין שום מגבלה לפרוש ולהשתמש במכשירים אלקטרוניים פולטי קרינה כזאת.

בסרטון זה אני מפריך טענה זו בעזרת 3 דוגמאות שכל אחד כמעט מכיר מחיי היום יום ובעצם מראה כיצד מכון דוידסון ואנשים שטוענים טענות דומות למעשה מטעים את הציבור.

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