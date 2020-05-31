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האמת על קרינה בלתי מייננת
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6 views • May 31, 2020
האם קרינה בלתי מייננת מזיקה לנו? האם היא בכלל מסוגלת לעשות לנו משהו?
לפי מומחים ומכונים שונים כל מה שיכול לקרות מקרינה בלתי מייננת זה חימום ואין השפעות ביולוגיות אחרות בטח לא כאלה שמזיקות ולכן אין שום מגבלה לפרוש ולהשתמש במכשירים אלקטרוניים פולטי קרינה כזאת.
בסרטון זה אני מפריך טענה זו בעזרת 3 דוגמאות שכל אחד כמעט מכיר מחיי היום יום ובעצם מראה כיצד מכון דוידסון ואנשים שטוענים טענות דומות למעשה מטעים את הציבור.
אם אהבתם את הסרטון מוזמנים לשתף אותו ולהפיץ את האמת!
אם יש לכם הערות או שאלות - נא לכתוב בתגובות.
בבקשה לכתוב תגובות מכבדות וענייניות, אין לי כוח לטרולים וכד'.
#stop5G
לפי מומחים ומכונים שונים כל מה שיכול לקרות מקרינה בלתי מייננת זה חימום ואין השפעות ביולוגיות אחרות בטח לא כאלה שמזיקות ולכן אין שום מגבלה לפרוש ולהשתמש במכשירים אלקטרוניים פולטי קרינה כזאת.
בסרטון זה אני מפריך טענה זו בעזרת 3 דוגמאות שכל אחד כמעט מכיר מחיי היום יום ובעצם מראה כיצד מכון דוידסון ואנשים שטוענים טענות דומות למעשה מטעים את הציבור.
אם אהבתם את הסרטון מוזמנים לשתף אותו ולהפיץ את האמת!
אם יש לכם הערות או שאלות - נא לכתוב בתגובות.
בבקשה לכתוב תגובות מכבדות וענייניות, אין לי כוח לטרולים וכד'.
#stop5G
Keywords
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