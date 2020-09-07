La face sombre d'Hollywood (DOUBLÉ EN FRANÇAIS) • [Out of shadows]

The Out of Shadows (La face sombre d'Hollywood), est un film documentaire du cascadeur et coordinateur de cascades à Hollywood, Mike Smith. Il raconte comment une blessure l’a conduit dans le terrier du lapin dans une recherche de vérité sur la pédophilie et le satanisme à Hollywood, ce qui lui a permis de découvrir comment le public a été manipulé par les médias et la CIA pendant des décennies.Le documentaire Out Of Shadows lève le masque sur la façon dont les médias traditionnels et Hollywood manipulent et contrôlent les masses en diffusant de la propagande dans tout leur contenu. Notre objectif est de réveiller le grand public en faisant la lumière sur la façon dont nous avons tous été trompés et le cerveau lavé par un ennemi caché aux intentions sinistres.Ce projet est le résultat de deux années de sang, de sueur et de larmes par une équipe de professionnels réveillés. Il a été produit et financé de manière indépendante et il est disponible GRATUITEMENT sur de nombreuses plateformes différentes pour que chacun puisse le regarder. Des patriotes ont réalisé ce documentaire dans le seul but de faire connaître la vérité. Si vous aimez le documentaire, veuillez partager cette vidéo.Mon blogue :margueriterothe.com