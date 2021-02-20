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Mark Passio Cei care actioneaza la ordin
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20 views • February 20, 2021
Mark Passio explică modul în care Respectarea comenzilor/ordinelor înseamnă să faci ceea ce ți se spune să faci, fără să judeci singur dacă acțiunea care ți se cere să o desfășori este sau nu corectă sau greșită.
Dacă un om respectă ordinele, omul respectiv NU POATE exercita conștiința, deoarece, prin definiție, exercitarea conștiinței înseamnă că cineva își alege în mod voit acțiunea corectă în locul acțiunii greșite.
„Tocmai respectam ordinele” nu este NICIODATĂ o scuză valabilă sau o „justificare” pentru un comportament imoral, infracțional, iar această încercare șchiopătată de a abdica de responsabilitatea personală NU TREBUIE NICIODATĂ ACCEPTATĂ ca o scuză valabilă pentru un astfel de comportament.
Termenul Justificare provine de la substantivul latin jus: „drept; lege” și de la verbul latin facere: „a face; a crea”.
Justificare = Pentru a „crea” un drept.
"Asistați un sistem malefic cel mai eficient respectându-i ordinele și decretele. Un sistem malefic nu merită niciodată o astfel de credință. A fi fidelă înseamnă a lua parte la rău. O persoană bună va rezista unui sistem rău cu sufletul său." - Mahatma Gandhi
Acesta este un extras din fenomenala prelegere a lui Mark Passio intitulată: „Legea naturală - Legea reală a atracției și cum să o aplici în viața ta”.
Vizitați site-ul web al lui Mark Passio, Ce se întâmplă pe pământ, la http://www.WhatOnEarthIsHappening.com
Dacă un om respectă ordinele, omul respectiv NU POATE exercita conștiința, deoarece, prin definiție, exercitarea conștiinței înseamnă că cineva își alege în mod voit acțiunea corectă în locul acțiunii greșite.
„Tocmai respectam ordinele” nu este NICIODATĂ o scuză valabilă sau o „justificare” pentru un comportament imoral, infracțional, iar această încercare șchiopătată de a abdica de responsabilitatea personală NU TREBUIE NICIODATĂ ACCEPTATĂ ca o scuză valabilă pentru un astfel de comportament.
Termenul Justificare provine de la substantivul latin jus: „drept; lege” și de la verbul latin facere: „a face; a crea”.
Justificare = Pentru a „crea” un drept.
"Asistați un sistem malefic cel mai eficient respectându-i ordinele și decretele. Un sistem malefic nu merită niciodată o astfel de credință. A fi fidelă înseamnă a lua parte la rău. O persoană bună va rezista unui sistem rău cu sufletul său." - Mahatma Gandhi
Acesta este un extras din fenomenala prelegere a lui Mark Passio intitulată: „Legea naturală - Legea reală a atracției și cum să o aplici în viața ta”.
Vizitați site-ul web al lui Mark Passio, Ce se întâmplă pe pământ, la http://www.WhatOnEarthIsHappening.com
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